Mara Lezama integra 100 autobuses híbridos MOBI para 4 rutas en Cancún

El fortalecimiento de la flota vehicular urbana y la reducción de tiempos de traslado fueron anunciados por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

El transporte público en Cancún suma 100 nuevos autobuses híbridos al Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI). Con esta incorporación, la flota pasa de 38 a 138 unidades, lo que permitirá poner en marcha cuatro nuevas rutas hacia finales del año.

El proyecto prevé beneficiar a más de 322 mil habitantes de la zona urbana, reduciendo en promedio 19 minutos los tiempos de traslado diarios. Las unidades conectarán colonias populares con centros de trabajo, escuelas, hospitales de la ciudad y la Zona Hotelera.

Para facilitar la adaptación de la ciudadanía, la apertura de las rutas se realizará de forma gradual con semanas de servicio gratuito entre octubre y diciembre. Los trayectos incluyen coberturas clave como Villas del Mar 3–Puente Nichupté, La Rehoyada–Zona Hotelera y tramos hacia el Kilómetro 0.

La expansión operativa para interconectar colonias populares con centros de trabajo y escuelas corresponde al Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI). ı Foto: Especial.

Durante el evento de presentación encabezado en Malecón Tajamar, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que ampliar la red de transporte público en Cancún busca garantizar a la población trayectos diarios más seguros, cómodos y accesibles hacia sus centros de trabajo.

Las unidades Yutong funcionan mediante tecnología híbrida que combina motores de combustión y eléctricos para reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Cada autobús cuenta con aire acondicionado, rampas de accesibilidad, internet inalámbrico, conectores USB y portabicicletas.

Para reforzar la seguridad de los usuarios, los camiones están equipados con cinco cámaras de monitoreo conectadas directamente con el C5 estatal y el Centro de Control del gobierno. Además, disponen de validadores electrónicos para el cobro digital del pasaje.

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🏳️ Dimos el banderazo de salida a 100 nuevos autobuses híbridos Yutong, que suman a MOBI cuatro nuevas rutas: Ruta 17; Villas del Mar 3–KM 0; Villas del Mar 3–Puente Nichupté; y… pic.twitter.com/MHXyFLrGB5 — Mara Lezama (@MaraLezama) October 6, 2026

Por su parte, Rafael Hernández Kotasek, titular del Instituto de Movilidad estatal (IMOVEQROO), explicó que al concluir el despliegue el sistema MOBI operará seis rutas completas y representará cerca del 23.4% del total del parque vehicular de autobuses urbanos en Cancún.

La puesta en marcha fortalece los corredores de alta demanda como las avenidas Tulum, Kabah, Colosio y López Portillo. En la ceremonia de entrega estuvieron presentes autoridades del municipio de Benito Juárez y representantes empresariales del sector transporte local en Quintana Roo.

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JVR