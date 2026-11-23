Que el legislador conozca los hechos que se le atribuyen

Ciudad Victoria. — La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas programó comparecencias del exalcalde de Tampico y actual diputado federal del PAN, Jesús Antonio Nader Nasrallah, para los días 24, 26 y 27 de noviembre de 2026, dentro de una investigación ministerial en la que figura como imputado por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades.

Los citatorios tienen como propósito que el legislador conozca los hechos que se le atribuyen y tenga oportunidad de declarar ante el Ministerio Público, en relación con procedimientos administrativos realizados durante su gestión como secretario de Administración del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.

La investigación está vinculada con cinco contratos de mantenimiento hospitalario por un monto conjunto de 136 millones 287 mil pesos, adjudicados entre 2017 y 2018 a Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser.

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Las empresas están relacionadas con los hermanos Sergio y Julio César Carmona Angulo. Sergio Carmona, conocido públicamente como el Rey del Huachicol, fue asesinado en noviembre de 2021.

Los antecedentes de las diligencias se encuentran en cinco denuncias penales presentadas por la Secretaría de Salud de Tamaulipas en agosto de 2025, en las que se cuestionan procedimientos de contratación para servicios de mantenimiento y conservación de infraestructura hospitalaria.

En cuatro de esas denuncias aparece expresamente señalado Jesús Antonio Nader Nasrallah, quien durante el periodo investigado ocupaba la Secretaría de Administración y presidía el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del estado.

Los expedientes atribuyen al entonces funcionario la firma de oficios mediante los cuales comunicó autorizaciones administrativas para realizar concursos restringidos y estableció disposiciones relacionadas con los límites de contratación.

Uno de los documentos es el oficio CCYOP/1081/2017, firmado por Nader el 21 de septiembre de 2017, que comunicó a la Secretaría de Salud la autorización para realizar un concurso restringido.

Ese procedimiento derivó en un contrato por 30 millones 328 mil 735 pesos adjudicado a Grupo Industrial Permart. La denuncia cuestiona la justificación para exceptuar la licitación pública y la documentación que debía respaldar las propuestas.

Un segundo expediente corresponde a servicios de mantenimiento de aire acondicionado, plantas de emergencia y subestaciones eléctricas por 14 millones 859 mil pesos.

El procedimiento fue adjudicado originalmente a Grupo Industrial Joser, pero el contrato terminó formalizándose con Permart, representada por Julio César Carmona Angulo.

La denuncia identifica inconsistencias entre la empresa seleccionada, el contrato suscrito y los documentos que integraban el expediente administrativo.

Otra contratación, superior a 65 millones de pesos, estuvo destinada al mantenimiento de unidades médicas. Según la documentación presentada, no se localizaron registros del concurso ni del acuerdo de fallo que supuestamente respaldaron la adjudicación.

En ese expediente se incorporó el oficio CCYOP/029/2017, firmado por Jesús Antonio Nader Nasrallah el 17 de enero de 2017, que establecía límites de hasta 800 mil pesos para adjudicaciones directas y 4.5 millones para concursos por invitación.

Una cuarta denuncia cuestiona una adjudicación directa por 14 millones de pesos a Grupo Industrial Joser para mantenimiento de calderas y sistemas de aire acondicionado en ocho hospitales.

El señalamiento se relaciona con la diferencia entre el monto del contrato y la autorización inicialmente registrada por el Comité de Compras, que contemplaba aproximadamente 1.4 millones de pesos.

El quinto expediente corresponde a un contrato por alrededor de 12 millones de pesos para mantenimiento del Hospital Psiquiátrico de Tampico, adjudicado en 2018. En esa denuncia Nader no aparece expresamente como denunciado.

Las investigaciones incluyen declaraciones de la exsecretaria de Salud Gloria Molina, quien afirmó haber recibido instrucciones para favorecer a Permart y Joser en procedimientos de contratación.

Esos señalamientos deberán ser esclarecidos por la Fiscalía, que también tendrá que establecer el alcance de la intervención administrativa atribuida al diputado federal.

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