Plan Michoacán ha disminuido 42% homicidios dolosos en la entidad; van más de mil 400 detenidos

Omar García Harfuch presenta resultados del Plan Michoacán durante la Conferencia del Pueblo.

La implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ha llevado a una disminución de homicidios en esta entidad de 42 por ciento, además de más de mil 400 detenidos y el decomiso de armas, droga y laboratorios clandestinos.

Durante la Conferencia del Pueblo, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso que el promedio diario de homicidios en Michoacán disminuyó de 3.48 en octubre de 2025 a 2.03 en octubre de este año.

Promedio diario de víctimas de homicidio doloso por mes en Michoacán. ı Foto: Captura de video

Los resultados coinciden con la puesta en marcha del plan integral ordenado desde la Federación para atender la inseguridad en Michoacán, a raíz del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Esta reducción también se observó en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en la entidad durante los primeros diez meses del año, periodo en el que la media se ubicó en 2.22.

Comparación de promedio diario de víctimas de homicidio doloso en el periodo de enero a octubre de cada año. ı Foto: Captura de video

Marcela Figueroa destacó que esa cifra representa la más baja para el mismo periodo de 10 meses en los últimos 11 años.

En tanto, octubre de 2026 fue el octubre con promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Michoacán más bajo en los últimos 11 años, desde 2015, con 2.03.

Comparación de víctimas de homicidio doloso en Michoacán, en octubre de cada año. ı Foto: Captura de video

Van más de mil 400 detenidos en Michoacán por implementación de Plan de Paz

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que, seguido de la implementación del Plan Michoacán, desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2026 se ha detenido a más de mil 400 personas.

Asimismo, se ha decomisado:

860 armas de fuego

127 mil cartuchos

Más de 19.5 toneladas de droga

Inhabilitación de 16 laboratorios clandestinos

12 áreas de concentración para elaborar drogas sintéticas

A un año de la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la Presidenta @Claudiashein, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en el estado disminuyó 42%, al comparar octubre de 2026 con octubre de 2025.



Del 1 de noviembre de 2025 al… pic.twitter.com/hc4pKr1iPe — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 10, 2026

Extorsión es una prioridad; han sido detenidos 188 en Michoacán por ese delito

Por otro lado, Omar García Harfuch destacó que combatir el delito de extorsión es prioridad no soo en el país, sino también en Michoacán.

Por lo anterior, destacó, en la entidad han sido detenidas 188 personas por este delito, entre ellas 32 por extorsiones contra los sectores limonero y aguacatero.

Destacó que, entre las detenciones relevantes destacan las de:

“El Bótox” , relacionado con extorsiones a productores agrícolas y con el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo

“La Quiringa” y “El Vikingo” , vinculados con extorsiones a productores de aguacate

“El Suky” , identificado como líder de una célula que extorsionaba a comerciantes de pollo y carne

“Sierra 1” y “Sierra 2”, integrantes de una célula de Los Caballeros Templarios

Finalmente, García Harfuch remarcó que han sido detenidas 34 personas relacionadas con el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

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