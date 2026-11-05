Reporta CSP avance de 67% en Plan Michoacán

A un año de haberse implementado el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se contempla una inversión estimada de 118 mil millones de pesos, de 2025 al 2030, de los cuales se han ejercido 72 mil 431 en la proyección de los 12 ejes de atención prioritaria, en los que se ha logrado avanzar 67 por ciento. Los trabajos, dijo, representan un “esfuerzo extraordinario” de su administración.

En un balance de los 12 ejes en los que trabajaron todas las dependencias federales, se destacó la realización de mil 680 obras y acciones concluidas, de las más de dos mil 500 planeadas. En inversión, el avance es de 61 por ciento respecto a los 118 mil millones de pesos previstos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó los resultados del plan Sí al desarme, sí a la paz, en el que se han intercambiado 673 armas, medida que, consideró, que ha salvado vidas.

Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, confirmó que en noviembre iniciarán los trabajos para uno de los Polos de Desarrollo proyectados en la entidad, con un plan maestro al que se destinarán nueve mil 300 millones de pesos. Adicionalmente, se cuenta con un portafolio de inversiones de 24 proyectos que integran mil 337 millones de pesos.

El Dato: Michoacán es el principal productor de aguacate en México y el mundo. Este éxito económico le ha atraído deforestación ilegal, afectación a la mariposa Monarca y crimen.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) reportó el monitoreo permanente de 193 mil 183 hectáreas para mantener la certificación de la agroexportación, con la participación de 34 mil 867 productores que son agroexportadores y dos mil 231 productores a la APEAM. Como resultado, se ha logrado la verificación de mil 174 cargamentos.

En materia energética, resalta la conclusión de mil 256 obras de electrificación, es decir, una cobertura de 99.9 por ciento en beneficio de 23 mil 299 habitantes, con una inversión de 508 millones de pesos.

Entre enero y agosto más de 2 millones 464 mil 985 turistas, que corresponde 10.1 por ciento más que el mismo periodo que el 2025, quienes dejaron más de 186 millones de dólares de derrama económica.

En materia laboral, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, se refirió a la implementación del Certificado Laboral para la Agroexportación, que es una garantía de que los productos del campo que llegan a mercados internacionales corresponden a centros de trabajo donde se respetan los derechos laborales y los trabajadores tienen acceso a la seguridad social. Hasta el 25 de octubre se han emitido 262 certificados.

Respecto a la infraestructura, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha invertido 41 mil millones de pesos en seis proyectos de modernización carretera y 80 caminos artesanales con una asignación de dos mil 120 millones de pesos.

Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Bienestar, informó que se realizó una inversión histórica de 30 mil 451 millones de pesos en programas sociales que benefician a un millón 15 mil 683 de personas.

En mejora educativa, Mario Delgado subrayó como un “logro extraordinario” que en Michoacán todos los estudiantes cuenten con la implementación de la beca Gertrudis Bocanegra, para media superior.

El IMSS ha aplicado 2.5 millones de vacunas, 502 mil atenciones en las Ferias de la Salud y 34 mil personas han sido atendidas en las Jornadas por la Salud Mental.

En cuanto al IMSS Bienestar, se proyectaron seis obras estratégicas, de las que dos ya están en operación: la Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas en Apatzingán y el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones de Huetamo.

En el ISSSTE destacó la conclusión de 33 nuevos consultorios en igual número de municipios y la ampliación de la clínica en Uruapan; cinco más se encuentran en proceso y otras dos están en planeación.

Para procurar la atención y derechos de las mujeres, la secretaria de la Mujer, Laura Itzel Castillo, destacó la operación de 127 Centros Libre en cada uno de los 113 municipios; al 30 de octubre han brindado 101 mil 701 atenciones con una inversión de 106.7 millones de pesos.

Financiera para el Bienestar entregó 56 mil 577 créditos a mujeres que contaban con un negocio, lo que representó una inversión de 660.8 millones de pesos.

Descarta cita con Grecia Quiroz por etapa electoral

| Por Yulia Bonilla |

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, descartó recibir a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, debido a que ya comenzó el periodo electoral rumbo a 2027.

No obstante, comentó que la presidenta municipal mantiene contacto directo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y con la Guardia Nacional para atender temas de seguridad del municipio.

A pregunta expresa de los medios sobre si la mandataria tiene pensado otro encuentro con la presidenta municipal, la mandataria expuso: “Bueno, yo creo que… ya estamos en periodo electoral. Entonces, la presidenta municipal ya tiene relación directa con el secretario de Seguridad, con el comandante de la zona, con la Guardia Nacional... con el tema de seguridad”.

La jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, con su gabinete, ayer, en Palacio Nacional. ı Foto: Especial

Respecto a la indagatoria del asesinato de Carlos Manzo, expresidente de Uruapan, Sheinbaum comentó que la Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGJ) es la que está a cargo y el Gabinete de Seguridad brinda el apoyo cuando es necesario.

“El tema del esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo lo ha estado trabajando la Fiscalía del estado de Michoacán, con el apoyo del Gabinete de Seguridad Nacional. Y, como ustedes saben, hay mucho avance, y hay detenciones muy relevantes. Y se sigue trabajando sobre las causas del homicidio. Pero hay avances sumamente relevantes en los que se trabajó durante todo este año y, en su momento, se fueron informando”, detalló.

Insistió en que la Fiscalía General de la República (FGR) es la que definirá si atrae o no el caso. Con independencia de ello, subrayó que lo importante por ahora es mantener el apoyo a los habitantes de Uruapan y que, desde luego, se esclarezca el homicidio de Manzo.