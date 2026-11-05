Oposición cuestiona la fiscalización extendida

El senador independiente Manlio Fabio Beltrones y el panista Miguel Márquez Márquez cuestionaron que las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) pretendan remontarse hasta 20 o 25 años atrás, y consideraron que las autoridades deben concentrarse en esclarecer los señalamientos de corrupción en la administración de Guadalupe Taddei Zavala, deslindar responsabilidades y garantizar la confianza en el organismo rumbo a las elecciones de 2027.

Beltrones consideró que investigar 20 años atrás podría volverse meramente política y carecer de efectos jurídicos reales, ya que las responsabilidades penales prescriben a los 5 años y las administrativas o fiscales a los 10 años, por lo que investigar el año 2000 resulta inútil para fincar sanciones. Mientras que Márquez Márquez sostuvo que revisar hechos de hace 25 años es innecesario, pues aseguró que esos periodos ya fueron investigados, revisados y auditados.

“Yo creo que este es un juego político, el pedir una investigación de 20 años. Nos conformaríamos con los dos últimos años y, más específicamente, si es la Auditoría Superior de la Federación con el año en curso de su obligación”, declaró Beltrones.

El Dato: Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, coincidió en que se deben cuidar los recursos operativos de la ASF y dar prioridad a recuperar fondos de los años más recientes.

El legislador también anunció que presentará una iniciativa para devolver al Consejo General del INE la facultad de decidir colegiadamente los nombramientos de los principales cargos del instituto, atribución que actualmente concentra la presidencia del INE. Propuso que las contrataciones superiores a 10 millones de pesos sean sometidas a la aprobación colegiada del Consejo General, como parte de los mecanismos para evitar la concentración de decisiones en una sola persona.

Beltrones Rivera advirtió que las anomalías conocidas en el organismo hacen urgente revisar su funcionamiento antes de los comicios de 2027: “Es urgente, sumamente urgente, el limpiar el proceso electoral antes del año 2027, porque de lo contrario, todo estará en duda”.

Por su parte, el senador panista Miguel Márquez Márquez pidió que las autoridades no desvíen la atención hacia administraciones anteriores y se concentren en las presuntas irregularidades que actualmente enfrenta el organismo electoral: “Yo sí creo que no se distraiga, que se aboque a lo que está sucediendo hoy, que se aboque a lo que está sucediendo en esta administración y que, caiga quien caiga, no tenemos que defender a nadie”.

El legislador consideró que ampliar las investigaciones a hechos de hace 25 años representa una pérdida de tiempo, pues, insistió, esos periodos ya fueron objeto de revisiones. Por ello, exigió que las autoridades se dediquen a esclarecer lo que ocurre actualmente en el instituto.

“Ya está juzgado, ya está investigado, ya está revisado, ya está auditado… Yo creo que no pierdan tiempo, que no se hagan tontos, que se dediquen a hacer su chamba hoy”, expresó el legislador.

Márquez Márquez advirtió que la falta de respuestas sobre los señalamientos de corrupción puede afectar la credibilidad del INE y la confianza de los ciudadanos en las próximas elecciones: “¿Con qué tranquilidad, con qué confianza? no nomás los partidos políticos… los ciudadanos van a presentarse en esta próxima elección, ¿si no hay garantía?”, cuestionó.

Higinio Martínez apoya auditorías de hasta 20 años

| Por Tania Gómez |

El presidente de la mesa directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, respaldó las investigaciones que mantiene la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Instituto Nacional Electoral (INE), incluso si abarcan ejercicios de hace 20 años, y sostuvo que los posibles actos de corrupción deben investigarse y castigarse sin importar cuándo o en qué institución ocurrieron.

El senador de Morena rechazó que revisar el funcionamiento del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) represente un sinsentido, al señalar que, mientras la ASF tenga facultades legales para hacerlo, no existe impedimento para que audite el manejo de los recursos públicos de administraciones anteriores.

“Si está en sus facultades, tiene que hacerlo, por un año, por dos, por 10, por 20... Mientras esté en sus facultades no habría ningún problema, no sólo en el INE, sino en todo, hasta yo lo apunto, en todo el país que se revise y que se investigue”, afirmó el legislador.

25 Años perfila la ASF revisar en el INE

Martínez Miranda consideró que las auditorías no deben limitarse a las presuntas irregularidades recientes en el organismo electoral, sino extenderse a ejercicios anteriores para deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionar a los responsables.

“Todo debe castigarse. Lo de hoy, si hay corrupción, debe castigarse, pero también si hubo el día de ayer o el día de antier… por ahora, estamos hablando en el INE”, expresó.

Ignacio Mier (izq.) e Higinio Martínez, ayer, en el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas. ı Foto: Cuartoscuro

Ante los cuestionamientos sobre si las auditorías a periodos anteriores podrían desviar la atención de las presuntas irregularidades actuales, el legislador sostuvo que ya existen investigaciones en curso y recordó que los propios consejeros electorales presentaron una denuncia.

“Ya la Auditoría (ASF) está investigando en el INE. Ya el propio INE, los consejeros pidieron… hicieron una denuncia, entiendo, ya”, señaló.

Ante la posibilidad de que existan responsabilidades en otras dependencias, el presidente del Senado insistió en que el momento actual representa una oportunidad para revisar a fondo a las instituciones de todo el país y no concentrar las investigaciones únicamente en el órgano electoral: “¿Por qué no? Es el momento de limpiar todo. Que es lo que yo he sostenido, vamos a limpiar todo, vamos a darle una sacudida. Vamos a limpiar todo el país, si se puede, de una vez todo. Es el momento”.