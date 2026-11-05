“Ugalde ejecutó el fraude electoral de 2026”: Sheinbaum

Luis Carlos Ugalde fue el consejero presidente del IFE, del 31 de octubre de 2003 al 14 de diciembre de 2007.

La Presidenta Claudia Sheinbaum acusó que el exconsejero presidente del antes Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, de haber sido el “ejecutor” de lo que, insistió, fue un fraude electoral cometido contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador en los comicios de 2006. Además, lo señaló de no tener “calidad moral” para cuestionar o comentar sobre la polémica que hoy enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que Ugalde opinara que se deben revisar todos los contratos y posibles actos de corrupción del organismo.

Durante la conferencia presidencial, Sheinbaum Pardo instó a la audiencia a leer el libro de Ugalde, en el que reconoce que su nombramiento al frente del árbitro electoral estuvo relacionado con el gobierno priista y que llegó como recomendación de Elba Esther Gordillo.

El Tip: En los comicios de 2006, Felipe Calderón (PAN) superó a AMLO (Coalición Por el Bien de Todos) por 233,831 votos, lo que detonó las acusaciones de fraude electoral.

Sostuvo que el fraude en 2006 fue “notorio” y “reconocido” por la negativa a que las urnas fueran abiertas para un reconteo de votos y señaló que Ugalde también omitió intervenir ante las denuncias sobre la compra de votos en la elección de 2012, que ganó el priista Enrique Peña Nieto.

Sheinbaum aludió a las recientes declaraciones de Fox Quesada, quien reconoció que intervino para conseguir el triunfo de Calderón Hinojosa como su sucesor en la Presidencia hace dos décadas.

5 Libros ha publicado Ugalde sobre diversos temas

Con relación a las contrataciones cuestionadas en el INE, la mandataria puso en duda el por qué el exconsejero presidente Lorenzo Córdova no intervino para frenar a las empresas que durante varios años han concentrado la producción de los materiales electorales.

Además, subrayó que estas contrataciones no sólo involucran al INE, sino también a los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y tampoco accionaron de ninguna forma para diversificar las contrataciones: “Y, sin embargo, la mayoría de las Oples contrataron con estas empresas, que son las que ahora aparecen relacionadas con la expresidenta hoy del Instituto Nacional Electoral. ¿Y por qué no hicieron nada?”.