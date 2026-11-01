‘Ya basta de tanta sangre’: Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo a un año de su asesinato

Grecia Quiroz y Carlos Manzo, en una fotografía compartida por ella en sus redes sociales.

A un año del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, su viuda y actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, publicó un mensaje en su honor, en el cual también exigió exigió que los homicidios y desapariciones en Michoacán no se conviertan en hechos cotidianos.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Quiroz García lamentó que más presidentes municipales sean asesinados por intentar realizar su trabajo y advirtió sobre el miedo que enfrentan las familias ante la violencia y la desaparición de personas.

“No podemos normalizar la violencia, no podemos normalizar que más alcaldes tengan que ser asesinados por querer hacer las cosas bien, no podemos seguir viviendo con miedo a que nuestros hijos sean desaparecidos, ya basta de tanta sangre derramada en nuestro querido Michoacán”, expresó.

Grecia Quiroz y Carlos Manzo, en una foto de octubre de 2025. ı Foto: FB de Grecia Quiroz

“Fuiste el mejor presidente que Uruapan haya tenido”, asegura Grecia

En su publicación, Grecia Quiroz también compartió el impacto personal que ha representado la ausencia de Manzo para ella y sus hijos, al recordar los momentos cotidianos que dejaron de compartir, como las comidas familiares y los recorridos por el centro de Uruapan.

“Extraño nuestras pláticas, extraño tus abrazos, tus besos, tu voz, puedo decir que es lo más doloroso que he tenido que enfrentar en toda mi vida”, escribió.

La presidenta municipal destacó que Manzo buscaba un mejor futuro para sus hijos y para las familias mexicanas, por lo que aseguró que continuará de pie en su honor.

Asimismo, recordó la labor política del exalcalde y lo calificó como un hombre comprometido con la población de Uruapan.

“Fuiste un hombre valiente, fuerte y entregado a tu gente, fuiste el mejor presidente que Uruapan haya tenido y estoy segura ibas a ser el mejor presidente de México”, manifestó.

Venganza por acciones contra el crimen organizado, principal tesis de FGE

En tanto, a un año del crimen, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) sostuvo que el homicidio de Carlos Manzo fue una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por las acciones que el entonces edil emprendió contra el crimen organizado en Uruapan.

El encargado del despacho de la FGE, Israel Vega, informó que las investigaciones registran un avance del 90 por ciento, tras las cuales se ha detenido a 34 personas y 29 ya fueron vinculadas a proceso.

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