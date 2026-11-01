Marchan en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo; exigen paz y justicia

A un año del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, habitantes de Uruapan, Michoacán, se movilizaron este domingo para honrar su memoria y exigir justicia por el homicidio del entonces presidente municipal, ocurrido durante el Festival de las Velas de 2025.
Durante la noche del 31 de octube la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, convocó a una movilización de aproximadamente dos kilómetros, con punto de partida en el monumento a Lázaro Cárdenas, para llegar a la Plaza Morelos, en el Centro Histórico del municipio.
La convocatoria de la también esposa de Carlos Manzo forma parte de la jornada por la justicia y la paz, y tiene el propósito de recordar al exalcalde, así como de visibilizar a las personas y familias afectadas por la violencia en Michoacán.
‘Ya basta de tanta sangre’: Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo a un año de su asesinato
Honran a Carlos Manzo en Uruapan
En la Plaza Morelos fue colocada una ofrenda en memoria de Carlos Manzo, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante las celebraciones del Festival de las Velas, una tradición en la localidad.
En las calles de Uruapan, Michoacán, personas se movilizaron este 1 de noviembre con carteles en los que se leían mensajes como “Carlos Manzo por siempre” y “Somos México con hambre y sed de justicia”, globos blancos y sombreros, en honor al exalcalde.
Este domingo, Grecia Quiroz dedicó un emotivo mensaje a su esposo, en el que reiteró que no se puede normalizar la violencia y aseguró que continuará honrando su memoria y manteniéndose firme frente a la adversidad.
La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, permanece bajo un esquema de protección especial, un operativo de seguridad coordinado por el Gobierno Federa que incluye vigilancia y acompañamiento durante recorridos y actividades oficiales.
En el ámbito judicial, la Fiscalía General del Estado de Michoacán reportó un avance de 90 por ciento en las investigaciones por el asesinato del exalcalde.
Hasta el primer aniversario del crimen, las autoridades contabilizaron 34 personas detenidas por su presunta relación con los hechos, de las cuales al menos 29 ya fueron vinculadas a proceso.
A doce meses del homicidio, la exigencia de justicia permanece como uno de los principales reclamos de la jornada conmemorativa, mientras Uruapan recuerda a quien fuera su presidente municipal en medio de la persistente violencia que afecta a la entidad.
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