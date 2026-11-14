Esta noche el Zócalo de la Ciudad de México será el escenario de un espectáculo memorable con la presentación de la mítica Garbage, una de las bandas más influyentes del rock alternativo de las últimas décadas.

El grupo, que tiene más de 30 años de trayectoria, continúa conquistando a nuevas generaciones y emocionando a los seguidores que han acompañado su trayectoria desde sus inicios.

Hoy miles de personas se dieron cita en el corazón de la capital del país para cantar temas que marcaron una época, como “Stupid Girl”, “Only Happy When It Rains”, “I Think I’m Paranoid”, “Push It”, “Special” y “Cherry Lips (Go Baby Go!)”. En La Razón te contamos, minuto a minuto, cómo se vive el concierto de Garbage.

Así se vive el concierto de Garbage en el Zócalo de la CDMX: Minuto a minuto

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