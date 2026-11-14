Los usuarios de Spotify en México y otros países de habla hispana desde hace unos días notaron que hubo un cambio en la función de DJ con inteligencia artificial, pues la voz de Livi, que acompañó durante más de dos años las recomendaciones musicales de la plataforma, desapareció de la aplicación.

Esta modificación provocó dudas, comentarios y hasta críticas en redes sociales, donde muchos seguidores expresaron que ya se habían acostumbrado a su estilo. Por su parte, Spotify confirmó el cambio y presentó nuevas alternativas para quienes utilizan esta herramienta a la hora de escuchar música.

¿Qué es DJ Livi?

Livi fue la primera voz en español del DJ con Inteligencia Artificial de Spotify. La plataforma la lanzó en 2024 con el objetivo de ofrecer a los usuarios hispanohablantes una experiencia más cercana. Su personalidad y tono se inspiraron en Olivia Quiroz Rosa, editora musical sénior de Spotify en Ciudad de México.

Además de reproducir canciones según los gustos de cada usuario, Livi presentaba artistas, comentaba lanzamientos y realizaba recomendaciones personalizadas. De esta forma simula la experiencia de escuchar a una locutora de radio adaptada al perfil de los usuarios.

¿Qué pasó con DJ Livi de Spotify? Te contamos

A principios de este mes de noviembre, Spotify retiró la voz de Livi de su DJ con Inteligencia Artificial y la reemplazó por dos nuevas personalidades: Fabi y Nico.

La empresa confirmó que Livi ya no está disponible y explicó que el DJ continúa en fase beta, por lo que sigue probando nuevas opciones y mejoras para el servicio.

Según Spotify, Fabi tiene un estilo ingenioso y simpático, mientras que Nico ofrece una experiencia más relajada y cercana a los usuarios. Sin embargo, el cambio no convenció a todos. En redes sociales mucha gente que usa la plataforma expresó inconformidad y señaló que las nuevas voces no generan la misma familiaridad que Livi.

Hola. Entendemos que tienes una duda sobre nuestra función de DJ. Queremos confirmar que DJ Livi ya no está disponible y la función de DJ ahora usa la voz de Fabi. Nuestra plataforma está evolucionando constantemente y por eso verás algunos cambios a través del tiempo.… — SpotifyCares (@SpotifyCares) November 11, 2026

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