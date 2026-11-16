Llama activista migrante a mexicanos en EU a defender su voto desde el extranjero en 2027

Cristina Valdés Osorio, integrante de la organización Mexicanos Migrantes, llamó a los connacionales que radican en Estados Unidos a prepararse para participar en las elecciones de 2027 y ejercer su derecho al voto desde el extranjero, a través de las modalidades postal, electrónica o presencial en los consulados mexicanos.

“Hoy nuestra presidenta poniendo en alto a México... ¿Y tú ya estás listo para defender tu voto desde el exterior este 2027?”, expresó al convocar a los mexicanos que viven fuera del país a involucrarse en la vida democrática nacional.

Valdés Osorio destacó que faltan 100 días para que los migrantes puedan organizarse y participar en el próximo proceso electoral, por lo que insistió en la importancia de conocer las alternativas disponibles para emitir el sufragio sin importar que se encuentren fuera del territorio mexicano.

Su llamado se produce desde una trayectoria de trabajo con comunidades migrantes en Estados Unidos, donde ha combinado la educación, la defensa de la dignidad de los connacionales y la promoción de oportunidades para quienes tuvieron que abandonar México.

Formada en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y egresada de Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Valdés Osorio desarrolló parte de su labor docente en zonas marginadas de la Ciudad de México, antes de trasladar su trabajo a Estados Unidos.

En Illinois, durante una década se desempeñó como maestra y coordinadora bilingüe del Programa de Educación para Adultos Extranjeros del College of DuPage, donde impulsó la acreditación de estudios de secundaria mediante el GED y la enseñanza del inglés como segunda lengua. También colaboró con instituciones como Waubonsee y Triton.

Posteriormente, estableció su residencia en San Francisco, California, luego de una trayectoria de trabajo en comunidades del medio oeste estadounidense.

Desde esa experiencia, la activista ha vinculado la educación con el acceso a derechos y la participación de los mexicanos en el exterior, al considerar que la distancia geográfica no debe representar un obstáculo para mantener sus vínculos con el país.

Con su convocatoria rumbo a 2027, Valdés Osorio busca que los migrantes no permanezcan al margen de las decisiones políticas de México y hagan valer su ciudadanía a través del voto.

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FGR