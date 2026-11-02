Taddei dejó en el INE de Sonora a alfil ligada a su entorno político

Reportan que es concuña de un primo suyo

Apenas 20 días antes de que se publicara la primera investigación sobre la red de proveedores de material electoral vinculada a José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, el Instituto Nacional Electoral (INE) nombró a Marisa Arlene Cabral Porchas como vocal ejecutiva de su Junta Local en Sonora.

De acuerdo con versiones de medios de comunicación locales, la funcionaria es concuña de Jorge Luis Taddei Bringas, primo hermano de la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, quien fue delegado de los programas federales de Bienestar en Sonora.

Sus vínculos con el entorno de la exconsejera presidenta también son profesionales. Cabral Porchas fue secretaria ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEE), a propuesta de Nery Ruiz Arvizu, actual presidente del organismo, quien antes fue asesor de Taddei durante su gestión al frente del instituto electoral estatal.

El Tip: Esta semana, la Cámara de Diputados emitirá la convocatoria para elegir a la próxima presidenta del INE, anticipó el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila.

Además, su hermana, María de los Ángeles Cabral Porchas, trabaja en la Jefatura de Oficina de la Presidencia del Consejo General del INE.

El Consejo General del INE aprobó, por unanimidad, la designación de Marisa Arlene el 29 de septiembre de 2026, como resultado del concurso público 2026 del Servicio Profesional Electoral Nacional. Cabral Porchas quedó al frente de la representación federal del organismo en la entidad de origen de Taddei.

Su nombramiento ocurrió 20 días antes de que el 19 de octubre se publicara la primera investigación sobre la red de empresas proveedoras de material electoral relacionada con los hermanos Hernández Casillas. Una semana después, el 26 de octubre, Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE.

La trayectoria de Cabral Porchas dentro del organismo comenzó en octubre de 2014, cuando ingresó como vocal de Capacitación Electoral en la Junta Distrital 05, en Hermosillo. Ese mismo mes, Guadalupe Taddei se convirtió en consejera presidenta del IEE Sonora. Desde abril de 2017 y hasta noviembre de 2023, Cabral Porchas ocupó la vocalía ejecutiva de la Junta Distrital 04, con sede en Guaymas.

En junio de 2023, ya con Taddei al frente del INE, se incorporó a la Coordinación de Asuntos Internacionales, donde permaneció hasta septiembre de 2026, y percibía un sueldo de aproximadamente 133 mil pesos netos mensuales.

156 Mdp dio Taddei a red de proveedores desde el IEE de Sonora

La relación con Ruiz Arvizu también tiene antecedentes. Antes de convertirse en presidente del IEE, en octubre de 2021, fue asesor de la presidencia de Taddei, entre noviembre de 2014 y mayo de 2016. Posteriormente, ocupó la titularidad de la Unidad de Transparencia y la Secretaría Ejecutiva del organismo electoral estatal.

El 17 de noviembre de 2021, unas siete semanas después de que Taddei Zavala dejó la presidencia del IEE, Ruiz Arvizu propuso a Cabral Porchas para ocupar la Secretaría Ejecutiva, puesto que él mismo había desempeñado hasta octubre de ese año. Ella permaneció en el cargo hasta abril de 2023.

Por su parte, María de los Ángeles Cabral Porchas, hermana de la nueva vocal ejecutiva, llegó a la Jefatura de Oficina de la Presidencia del Consejo General del INE el 1 de noviembre de 2024, durante la gestión de Taddei, como líder de proyectos.

Estos antecedentes se conocen en medio de las investigaciones sobre los contratos que el IEE Sonora adjudicó a empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.

Uno de los contratos documentados es el 031/2021, firmado en marzo de ese año, durante la presidencia de Taddei, por 46 millones 879 mil 383 pesos con Cajas Graf, representada por José Alfredo Hernández Casillas, para producir material electoral del proceso 2020-2021.

La adjudicación ocurrió ocho meses antes de que Cabral Porchas asumiera la Secretaría Ejecutiva del IEE. Hasta ahora, no se ha identificado documentación que acredite su intervención en los procedimientos de contratación de las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas. Durante la presidencia de Ruiz Arvizu, el IEE ha otorgado 89 millones 36 mil pesos a firmas de esa red de proveedores, mientras que el monto acumulado en el periodo de Taddei ascendió a 156 millones 837 mil 324 pesos.

Al tomar protesta a las nuevas vocalías ejecutivas, Taddei defendió la importancia de estos nombramientos: “Esta decisión importa porque las elecciones no sólo se organizan en oficinas centrales”.

Otra anomalía

Personajes afines al grupo de la exconsejera presidenta quedaron colocados en cargos relevantes en el propio instituto y en el local de Sonora.

La funcionaria ostenta el cargo de vocal ejecutiva en el IEE de Sonora. ı Foto: Especial

Transparencia señala que María de los Ángeles Cabral Porchas labora como líder de proyecto en la Presidencia del INE. ı Foto: Especial