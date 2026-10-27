Somos lanza convocatoria para candidaturas rumbo a 2027; advierte inspección rigurosa a perfiles

Celebración del partido Somos en el Monumento a la Revolución, el 28 de junio de 2026.

El partido Somos presentó su convocatoria para seleccionar a los perfiles que lo representarán en las elecciones de 2027, aunque advirtió una revisión cuidadosa de quienes se postulen, además de participar en una elección primaria.

La invitación fue extendida a la ciudadanía, a fin de sumar a sus filas perfiles de jóvenes y representantes de causas sociales, menores de 35 años, en búsqueda de paridad de género y acciones afirmativas, como una manera de abrir espacio a quienes no se sienten representados por los partidos existentes en México.

El llamado fue presentado por la Comisión Electoral Nacional, presidida por Rodrigo Morales Manzanares, quien fuera consejero del antes Instituto Federal Electoral (IFE) y Roberto Heycher Cardiel Soto, secretario de Operación Electoral y Alianzas, quien afirmó que las elecciones primarias servirán como un “gran filtro”.

En conferencia, aseguraron que habrá una vigilancia estricta a los recursos que se utilicen y el cumplimiento de los gastos de precampaña.

Conferencia de prensa del partido Somos, el 27 de octubre de 2026. ı Foto: FB, @SomosMXMexico

Como parte de este análisis entrará en operación la Comisión de Ética e Integridad, que se encargará de evaluar los posibles riesgos asociados a los postulados a alguna candidatura. Las decisiones que tome dicho órgano serán vinculantes.

Cardiel Soto hizo hincapié en que se necesita revisar con lupa a quienes aspiren a representar a Somos y en qué condiciones lo hagan, dado el contexto de inseguridad, feminicidios, desapariciones y corrupción que ven en México.

Al reconocer que ningún modelo o filtro está absolutamente blindado de la injerencia del crimen organizado, Morales Manzanares dijo que esto no debe de representar un impedimento para que la ciudadanía participe.

Subrayó que los aspirantes deberán de acreditar los requisitos legales, su identidad y recibir la capacitación obligatoria que proporcionará el Centro de Formación y Desarrollo.

Podrá participar cualquier interesado, no solo militantes

En cuanto a las elecciones primarias, se especificó que la participación no estará cerrada a militantes del partido, sino también a quienes no estén afiliados.

El registro de aspirantes permanecerá abierto hasta el 20 de noviembre en un micrositio habilitado en la página oficial del partido. Los interesados deberán de crear un expediente digital que será sometido a revisión, la cual terminará el 29 del mismo mes; al día siguiente se emitirá la declaratoria de procedencia de los registros.

Las precampañas se definieron para el 4 de enero y hasta el 11 de febrero; las elecciones primarias se llevarán a cabo entre el 12 y 14 de febrero a través de un sistema electrónico.

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cehr