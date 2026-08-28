Se quita el “México” y queda sólo en “Somos”

La dirigencia de lo que fuera Somos México presentó formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su nueva propuesta de identidad, en cumplimiento de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la que se queda sólo con el nombre de “Somos”, y para no perder la identidad que ya habían construido, usarán en el emblema la silueta de la República Mexicana.

El presidente nacional del partido, Guadalupe Acosta Naranjo, señaló que la determinación será acatada por obligación legal, pese a considerar que se trata de una resolución injusta, y advirtió que la modificación no detendrá la construcción de una alternativa opositora de cara a las elecciones de 2027.

“No nos gusta, no nos parece correcta ni adecuada, pero es de estricto acatamiento y, al no haber otra instancia, es obligatoria”, sostuvo.

El Dato: El INE consideró que el emblema era semejante al utilizado por denominaciones locales del partido Fuerza por México en Tlaxcala, Puebla y Baja California Sur.

La propuesta fue entregada en la Oficialía de Partes del INE, y además de los elementos señalados, ajusta la identidad visual a los parámetros establecidos por las autoridades electorales, que incluyen modificaciones a la combinación de colores para evitar que el rosa sea el color predominante.

Acosta Naranjo sostuvo que cumplir con la resolución no implica renunciar a la crítica y acusó que el cambio responde a una determinación que, a su juicio, sigue una línea presidencial. Recordó que durante alrededor de 18 meses la organización utilizó su identidad original para realizar asambleas, sumar afiliados y consolidar la estructura con la que obtuvo su registro nacional.

“Sabemos nadar contra corriente y batallar contra la adversidad; somos una oposición digna y una opción para el país. No nos van a detener”, afirmó.

El dirigente también rechazó que el nombre Somos México pretenda apropiarse de la representación nacional y cuestionó las críticas al uso del color rosa: “Aunque no quieran, somos México, somos parte de este país”.

A nueve meses de la elección de 2027, Acosta Naranjo acusó una competencia desigual frente a Morena y sus aspirantes, quienes, dijo, llevan meses posicionándose mientras su organización ha debido defender incluso su identidad.

“¿Qué somos? Somos oposición; somos la batalla de las mujeres, somos las madres buscadoras, somos los campesinos que pelean por atención a su trabajo; somos jóvenes, viejos, demócratas. Aunque no quieran, somos México”, declaró.

RESPALDO. Consultada al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la resolución del TEPJF que obliga a Somos México a modificar su nombre y sostuvo que el partido deberá presentar una nueva denominación para poder participar en la elección. La mandataria coincidió con el argumento de que ninguna fuerza política puede identificarse con la representación del país en su conjunto.

“Un partido es una parte de la sociedad, no es la sociedad”, afirmó. A su juicio, la combinación de las palabras “Somos México” podría producir un efecto de apropiación simbólica de la identidad nacional colectiva, generando la percepción de que la organización representa a toda la ciudadanía.

También cuestionó el uso del color rosa dentro de la identidad visual, al señalar que se trata de una tonalidad asociada al propio árbitro electoral: “Antes pedían estos mismos que el INE no se tocara y ahora utilizan el color del INE para ser un partido”.