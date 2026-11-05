‘Auditen, no tengo miedo’: Córdova responde a Sheinbaum por señalamientos sobre el INE

El exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, respondió a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum y la retó a revisar su gestión al frente del organismo.

Aseguró que no teme a nuevas auditorías, pero advirtió que no deben usarse para desviar la atención de las presuntas irregularidades atribuidas a la administración de Guadalupe Taddei.

“¿Quieren auditar? Auditen, auditen. A diferencia de lo que hacen los gobiernos morenistas, que nada más se escurren el bulto, yo no tengo ningún miedo de que auditen nada”, declaró en entrevista radiofónica con Azucena Uresti.

Córdova sostuvo que su gestión, de 2014 a 2023, ya fue revisada por las instancias fiscalizadoras. “Ya está auditado y cerrado”, afirmó, e invocó el principio de cosa juzgada.

🚨#Exclusiva | “¡Que auditen, no tengo ningún miedo!”: Lorenzo Córdova (@lorenzocordovav), expresidente del INE, responde a Claudia Sheinbaum por acusarlo de permitir la concentración de contratos de materiales electorales durante su gestión.



Me dice que los nueve años de su… pic.twitter.com/IgweyV2gka — Azucena Uresti (@azucenau) November 5, 2026

Sheinbaum acusa a Córdova de no frenar presuntas irregularidades en el INE

La respuesta se dio después de que Sheinbaum, en su conferencia matutina de este jueves, lo acusara de no frenar la concentración de contratos de material electoral en empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.

“¿Por qué no hizo nada? Él puede decir: ‘No, no me tocaba’. No, ¿cómo no? Si tú nombraste a esos consejeros”, reprochó la mandataria. Agregó que las presuntas irregularidades no comenzaron con Taddei: “Nosotros decimos que a Taddei se le investigue y se le sancione lo que tenga que sancionarse, pero no surgió con ella, perdón, esto viene de antes”.

Sheinbaum pidió a la Auditoría Superior de la Federación revisar las contrataciones de administraciones anteriores.

Córdova responsabiliza a Morena de la crisis actual del INE

Córdova rechazó que se traslade a su gestión la responsabilidad de la crisis actual y culpó a Morena de las condiciones que, a su juicio, permitieron las irregularidades. Con ironía, cuestionó las acusaciones: “Quieren juzgar a Lorenzo Córdova porque se inventó la máquina del tiempo y viajó al pasado para pactar con Cortés la Conquista. Díganlo”.

La confrontación ocurre en medio de las investigaciones por una presunta red de empresas que concentró contratos millonarios con el INE y organismos locales.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL