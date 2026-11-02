Morena exige indagar al INE desde Córdova

Lorenzo Córdova afirmó tener las “manos limpias” ante señalamientos de corrupción durante su gestión y señaló que el origen del problema en las contrataciones está en Morena.

Morena exigió una investigación profunda sobre las presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que las indagatorias deben abarcar tanto a la actual como a las anteriores administraciones del organismo, particularmente la encabezada por Lorenzo Córdova, y no limitarse a la gestión de Guadalupe Taddei.

En un posicionamiento, la dirigencia guinda sostuvo que los señalamientos sobre posibles anomalías en las contrataciones y el ejercicio presupuestal del órgano electoral deben esclarecerse hasta sus últimas consecuencias, pues los recursos destinados a garantizar la democracia pertenecen a la ciudadanía y deben administrarse con honestidad.

Recordó que Taddei fue designada en 2014 como presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE, entonces encabezado por Córdova, y que en 2023 llegó a la presidencia del instituto mediante el procedimiento de insaculación, luego de que la Cámara de Diputados no alcanzara la mayoría calificada para realizar la designación.

En ese sentido, subrayó que su llegada a la presidencia del INE no fue una designación de ese partido y sostuvo que las presuntas irregularidades que actualmente se investigan tienen antecedentes en administraciones anteriores.

Como ejemplo, señaló que en 2015, durante la presidencia de Córdova, el instituto contrató a la empresa Jet Van para el arrendamiento de vehículos por un monto cercano a los mil millones de pesos, operación cuyo elevado costo, aseguró, fue cuestionado por la entonces contraloría del organismo.

También vinculó estos señalamientos con los cuestionamientos históricos sobre la actuación de las autoridades electorales, al recordar las denuncias de fraude en los comicios presidenciales de 2006 y de compra masiva de votos en 2012.

Morena sostuvo que los nuevos señalamientos sobre el uso de recursos públicos vuelven a poner bajo escrutinio la actuación de los servidores públicos del instituto y demandó conocer quiénes autorizaron los contratos, cuáles fueron las empresas beneficiadas, desde cuándo participaron en las adjudicaciones y por qué no se corrigieron las presuntas irregularidades detectadas con anterioridad.

En su posicionamiento, advirtió que la salida de Taddei de la presidencia del INE no debe convertirse en un mecanismo para cerrar las investigaciones ni dejar en el olvido las posibles responsabilidades de exservidores públicos.

“La salida de una funcionaria no puede cerrar las investigaciones ni dejar en el olvido las responsabilidades de exservidores públicos”, sostuvo el partido, al insistir en que las indagatorias deben esclarecer tanto los hechos recientes como los antecedentes de posibles irregularidades.

Asimismo, rechazó que las críticas al gasto público y a los privilegios dentro del organismo electoral sean interpretadas automáticamente como ataques a la democracia, al argumentar que la autonomía institucional debe garantizar independencia frente al poder, pero no convertirse en un instrumento de impunidad.

Morena aseguró que no defenderá a ningún funcionario que haya incurrido en actos de corrupción, independientemente de sus relaciones personales o políticas, y demandó que se determinen responsabilidades y se apliquen sanciones.