Arturo Ávila solicita licencia por cinco días en la Cámara de Diputados

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya, solicitó licencia para separarse temporalmente de sus funciones legislativas del 9 al 13 de noviembre, por lo que su suplente, Uriel Kislev Oliva Núñez, rindió protesta como diputado federal.

El vicepresidente en funciones de presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, informó al pleno sobre la solicitud presentada por el legislador morenista, fechada el pasado 3 de noviembre.

En el documento, Ávila Anaya fundamentó su petición en el artículo 62 de la Constitución Política y en diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. Asimismo, pidió que su solicitud fuera sometida a consideración del pleno para su aprobación durante el actual periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura.

De acuerdo con la periodista Ivonne Melgar, la licencia del diputado habría sido para participar en el proceso de medición para la candidatura por la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

Una vez concedida la licencia, Gutiérrez Luna informó que Uriel Kislev Oliva Núñez se encontraba en el salón de sesiones, por lo que designó una comisión de cortesía para acompañarlo a rendir la protesta de ley.

🚨 Arturo Ávila pide licencia en plena discusión del Presupuesto de Egresos



🔴 En medio de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya (@arturoavila_mx), legislador de @PartidoMorenaMx, solicitó licencia para separarse… pic.twitter.com/CMHPshebu7 — Político MX (@politicomx) November 10, 2026

Esta comisión estuvo conformada por la diputada Edith Carolina Anda González (Morena), el diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos (Morena), la diputada Celia Esther Fonseca Galicia (PVEM) y el diputado Santiago González Soto (PT).

De esta manera, Oliva Núñez asumirá las funciones legislativas de Ávila Anaya durante los cinco días de ausencia del coordinador de la vocería de Morena.

El suplente cuenta con antecedentes de participación política en Aguascalientes, donde en 2021 se desempeñó como representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral.

No es la única licencia

En el Senado de la República también se solicitó una licencia. Fue la senadora Karina Ruiz también de Morena quien solicitó al pleno separarse de su cargo del 10 de noviembre al 15 de diciembre.

La senadora migrante no se ha presentado en el recinto desde el inicio del periodo ordinario el pasado 31 de agosto, acumulando así un total de 16 faltas, de las cuales 12 se encuentran en estatus de inasistencia justificada.

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