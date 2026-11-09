Cámara de Diputados aprueba en lo general el PEF 2027; oposición cuestiona deuda

Sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, que contempla un gasto de 10 billones 636 mil millones de pesos, con 372 votos a favor y 102 en contra, sin abstenciones.

En tanto, el debate continúa en lo particular y se prevé que se extienda hasta este miércoles.

Durante la discusión, Movimiento Ciudadano, Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) respaldaron el dictamen al considerar que prioriza los programas sociales, la salud, la educación y la infraestructura

En contraste, las bancadas del PAN y PRI votaron en contra y cuestionaron la distribución de los recursos así como el incremento de la deuda pública.

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