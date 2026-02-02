‘Es una decisión de él’: CSP sobre renuncia de Adán Augusto como coordinador de Morena en Senado

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Adán Augusto López Hernández fue quien tomó por sí mismo la decisión de dejar la coordinación de Morena en el Senado.

Esta mañana, Claudia Sheinbaum expresó que, pese a que ya no haga trabajos legislativos, el tabasqueño seguirá ayudando al movimiento de transformación.

“Le informó a la Secretaria de Gobernación hace unos días y sabíamos que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena. Entonces, le informó a la Secretaria de Gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer. Es una decisión de él y pues siempre va a ayudar”, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Adán Augusto López dejó ayer, tras una serie de escándalos, la coordinación de Morena en el Senado y con ello la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El escandaloso aumento de 11 mil por ciento a la bolsa millonaria que manejaba a discreción y sus vínculos con Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal La Barredora, son sólo algunos hechos que lo hacían objeto de severas críticas.

También las transferencias millonarias que no registró a tiempo en su declaración patrimonial y, recientemente, que el Partido Verde, lo haya desconocido como interlocutor en la negociación de la reforma electoral.

Adán Augusto López anunció ayer su salida de la coordinación, pero no dejará la Cámara alta y conservará el fuero.

Este lunes, la titular del Ejecutivo federal fue cuestionada sobre si en un futuro le ofrecería a Adán Augusto alguna Embajada, como pasó recientemente con el ex Fiscal General Alejandro Gertz Manero; sin embargo, Sheinbaum aseguró que no porque él se avocará a trabajar con el partido.

“No, él tomó la decisión de y el partido de invitar. Eso fue lo que nos informó”, agregó.