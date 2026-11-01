Marina mantiene el Plan Marina por intensas lluvias en el noroeste de México

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, mantiene el Plan Marina ante las intensas lluvias en Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, con acciones de prevención, preparación y recuperación.

En Sonora, la Segunda Región Naval, con sede en Guaymas, mantiene el Plan Marina en Fase de Recuperación y cuenta con una Brigada de Respuesta a Emergencia (BRE), 2 mil 29 elementos, 46 vehículos, 2 buques, 3 embarcaciones, 2 drones, una cocina móvil y 9 equipos de maquinaria pesada para brindar apoyo en caso de ser necesario. Por su parte, la Sexta Zona Naval, con sede en Puerto Peñasco, permanece en Fase de Prevención y ha realizado diversos recorridos con personal naval.

Recorridos de la Secretaría de Marina como parte del Plan Marina. ı Foto: Marina

En Baja California, la Segunda Zona Naval, con sede en Ensenada, y el Sector Naval de San Felipe se encuentran en Fase de Prevención. Para atender posibles emergencias, cuentan con una Brigada de Reacción ante Emergencias integrada por personal naval.

En coordinación con Protección Civil de Ensenada, han efectuado recorridos en distintas colonias, levantado censos y emitido avisos en viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo. Asimismo, el personal naval ha apoyado en el llenado de costales de arena para utilizarlos en áreas con peligro de inundación.

Personal de la Marina participan en acciones ante lluvias en el noroeste de México. ı Foto: Marina

En Baja California Sur, la Cuarta Zona Naval, con sede en La Paz, así como los sectores navales de Puerto Cortés y Cabo San Lucas, se encuentran en Fase de Preparación. En tanto, el Sector Naval de Santa Rosalía permanece en Fase de Prevención y está preparado para atender posibles afectaciones con 100 elementos navales integrantes de la BRE, 10 vehículos, una planta potabilizadora y cinco equipos de maquinaria pesada.

Por su parte, en Sinaloa, la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, y el Sector Naval de Topolobampo se mantienen en Fase de Preparación como parte de las acciones de atención ante las condiciones meteorológicas.

Plan Marina ante lluvias en el noroeste de México. ı Foto: Marina

Además de las labores en tierra, la Secretaría de Marina, en su calidad de Autoridad Marítima Nacional, mantiene vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas y marítimas en los puertos del litoral del Pacífico.

Como medida preventiva, se mantienen cerrados puertos en Sonora, Baja California y Baja California Sur. La información sobre los puertos cerrados puede consultarse en el portal de la Marina: https://meteorologia.semar.gob.mx/puertos/

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cehr