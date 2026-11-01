Día de Muertos Chiquitos: Violencia apagó la vida de 451 menores en nueve meses

México registra la muerte de 451 menores de edad en los nueve meses que van del 2026, hacen llamado para recordar a las víctimas y exigir garantías para que las infancias tengan acceso a una vida libre de violencia.

De acuerdo con cifras difundidas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), entre enero y septiembre de 2026 451 niñas, niños y adolescentes han perdido la vida por violencia.

En el marco del Día de Muertos Chiquitos, REDIM llamó a recordar a las víctimas y exigir garantías para que las infancias puedan crecer libres de violencia, pues recordando “a las niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de feminicidio u homicidio doloso, los recordamos”, subrayó que detrás de cada cifra hay vidas, sueños y futuros que fueron interrumpidos.

🏵️🕯️ En el Día de Muertos Chiquitos, recordamos a las niñas, niños y adolescentes a quienes la violencia les arrebató la vida, sus sueños y la oportunidad de construir un futuro.



¡Niñez protegida, libre y digna. Niñez Primero!#DíaDeMuertosChiquitos #DerechosDeLaInfancia… pic.twitter.com/ZgoftF11tB — Derechos Infancia (@derechoinfancia) November 1, 2026

REDIM presenta cifras de violencia contra menores de edad

De acuerdo con los datos presentados por REDIM, de las 451 víctimas registradas durante los primeros nueve meses del año, 352 fueron asesinadas con armas de fuego, lo que evidencia la dimensión de la violencia armada que afecta a la población infantil y adolescente.

La organización señaló que los derechos de las infancias no deben quedar en el olvido y recordó que vivir, crecer, desarrollarse y estar libres de violencia son garantías que el Estado tiene la obligación de proteger.

A través de un mensaje con motivo de esta conmemoración, REDIM convocó a convertir la memoria de las víctimas en una exigencia de protección para quienes actualmente viven en el país, así como en un llamado a las autoridades para generar condiciones que permitan a niñas, niños y adolescentes desarrollarse en entornos seguros.

Cifras de REDIM sobre violencia contra infancias y adolescencias en México ı Foto: X: @derechoinfancia

Precisó que además de las 346 víctimas de homicidio doloso con arma de fuego, las 36 restantes corresponden a víctimas de feminicidio, lo que equivale a aproximadamente a 1.7 víctimas al día.

Adicionalmente, señalaron que al corte del 29 de octubre del año en curso, mil 415 personas que fueron reportadas como desaparecidas mientras tenían entre 0 y 17 años de edad se localizaron sin vida.

Por tanto, la conmemoración del Día de Muertos Chiquitos, dedicada a recordar a las niñas y los niños fallecidos, adquiere así una dimensión de denuncia frente a la violencia que afecta a las infancias mexicanas y a la obligación de garantizar su derecho a la vida y a una existencia libre de agresiones.

Cifras de REDIM sobre violencia contra infancias y adolescencias en México ı Foto: X: @derechoinfancia

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