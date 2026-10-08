Morón y Salgado abren vía de ruptura

Los senadores Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, en sesiones de la Cámara, en imágenes de archivo.

Las diferencias por las coordinaciones de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Michoacán y Guerrero mantienen abierta la posibilidad de que el Partido del Trabajo (PT) impulse a Raúl Morón Orozco y a Félix Salgado Macedonio, respectivamente, rumbo a 2027.

En Michoacán, el senador Raúl Morón habría tomado la decisión de competir bajo las siglas del PT, aunque con una condición: que Morena no reponga el proceso mediante el cual designó a Carlos Torres Piña como coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

De acuerdo con información en Michoacán, de fuentes cercanas al equipo político de Morón el senador tiene previsto hacer pública su posición el próximo sábado, durante una reunión en el Centro de Convenciones de Morelia, a la que se prevé la asistencia de alrededor de mil 500 personas.

El Tip: EL diputado petista Reginaldo Sandoval aseguró en entrevista que no está descartada una eventual candidatura de Tatiana Clouthier por ese partido en Nuevo León.

La misma versión sostiene que Morón no estaría buscando una negociación por cargos o posiciones dentro de Morena, sino que exigiría la reposición del procedimiento interno, al considerar que las encuestas no favorecieron a Torres Piña.

El conflicto tiene como antecedente la definición de Carlos Torres Piña como coordinador de Morena en Michoacán el pasado 14 de septiembre. La decisión dejó fuera a Morón, quien había contado con el respaldo del PT durante el proceso.

El propio PT ha expresado públicamente su inconformidad con la manera en que Morena ha definido a sus coordinadores estatales rumbo a 2027. La dirigencia petista cuestionó particularmente los resultados en entidades como Michoacán y Zacatecas y abrió la posibilidad de que el partido compita por separado en algunos estados.

En Guerrero, la situación presenta otra particularidad. Morena designó a Beatriz Mojica como coordinadora estatal, mientras Félix Salgado Macedonio ha cuestionado el proceso y exigido que se hagan públicos los resultados de una encuesta espejo en la que, según afirmó, él habría obtenido el primer lugar. El senador con licencia sostuvo que dicha medición fue acordada con la dirigencia nacional de Morena y que, aunque no tendría validez para definir formalmente la candidatura, permitiría transparentar el respaldo ciudadano con el que cuenta.

Salgado también pidió a militantes y simpatizantes no asumir candidaturas antes de los tiempos legales y recordó que en 2021 tanto él como Morón quedaron fuera de la contienda por decisiones de las autoridades electorales relacionadas con la fiscalización de gastos de precampaña.

Hasta ahora, no existe una confirmación pública de que Félix Salgado haya aceptado ser candidato del PT, por lo que la versión sobre una eventual postulación petista se mantiene como una posibilidad dentro del escenario de tensión entre ambos partidos.

El antecedente, sin embargo, resulta relevante porque el PT ha advertido que analiza competir en solitario en algunas entidades después de manifestar su desacuerdo con las decisiones de Morena. El partido ha señalado que el proceso de selección de coordinadores no habría reflejado las mediciones internas que esperaba en algunos estados.