La planta A2 de Nissan en Aguascalientes alcanzó la fabricación de cuatro millones de vehículos ensamblados mediante procesos sustentables que reducen las emisiones contaminantes.

La planta A2 de Nissan en Aguascalientes alcanzó la fabricación de cuatro millones de vehículos ensamblados mediante procesos sustentables. Este hito operativo destaca por reducir las emisiones contaminantes en el sector manufacturero local y avanzar hacia una producción industrial con menor impacto directo en el entorno.

Durante un encuentro en las instalaciones de la armadora, la gobernadora Tere Jiménez recibió la certificación oficial por parte de los directivos de Nissan Mexicana. La mandataria estatal señaló que el uso de energías limpias representa un factor estratégico para la atracción de inversiones y la competitividad económica de la región.

De acuerdo con los datos presentados por la firma automotriz, más del 95 por ciento de la electricidad consumida en sus líneas de manufactura locales proviene actualmente de fuentes libres de carbono, lo que permite disminuir significativamente la huella ecológica por cada unidad producida en la entidad.

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Durante un encuentro en la armadora, la gobernadora Tere Jiménez recibió la certificación oficial de Nissan Mexicana y señaló que las energías limpias son estratégicas para atraer inversiones. ı Foto: Especial.

Al respecto, Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana, afirmó que el desarrollo industrial debe caminar a la par del cuidado ambiental. El directivo adelantó que la empresa ya prepara proyectos de corto plazo para reforzar sus operaciones tecnológicas y operativas en el estado.

Producción limpia de Nissan impulsa empleos e inversiones

Por su parte, Marco Ribera, gerente senior de Estrategia de Energía y Medio Ambiente de la compañía, puntualizó que llegar a esta cifra refleja años de colaboración estratégica entre la industria, las autoridades estatales y el sector energético nacional para garantizar confiabilidad operativa sin descuidar las metas ambientales.

La consolidación de estas prácticas responde a las crecientes exigencias globales de descarbonización en las cadenas de suministro. Para la economía de Aguascalientes, la continuidad de estas líneas de ensamblaje fortalece la generación de empleo especializado y posiciona al estado como un polo clave dentro de la industria automotriz en América del Norte.

Al evento conmemorativo asistieron autoridades locales del ayuntamiento de Aguascalientes, directivos de ingeniería y calidad de la armadora, así como representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Agencia Estatal de Energía, quienes respaldan la infraestructura energética requerida para mantener estas operaciones industriales en la región.

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JVR