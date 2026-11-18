El festejo taurino forma parte de la programación oficial correspondiente a la Temporada Otoño 2026 en Aguascalientes.

La Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes conmemorará su aniversario número 52 con una corrida de toros programada para el próximo sábado 21 de noviembre, evento que forma parte del serial correspondiente a la Temporada Otoño 2026 y que reunirá a destacadas figuras del toreo.

De acuerdo con la información oficial del festejo taurino, el cartel anunciado para esta fecha conmemorativa está conformado por los matadores Diego Sánchez, Andrés Roca Rey y Luis David, quienes protagonizarán el encierro en el coso hidrocálido.

Para esta jornada de aniversario, la terna de diestros lidiará un encierro procedente de la ganadería de Peñalba, dehesa designada para esta corrida especial dentro del calendario otoñal en la capital de Aguascalientes.

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¡La Monumental de Aguascalientes se prepara para una gran tarde taurina!



Este 21 de noviembre a las 5:30 de la tarde, celebra el aniversario de la Monumental con la presentación de Diego Sánchez, Andrés Roca Rey y Luis David, con toros de Peñalba.



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La realización de este festejo taurino enmarca la celebración de más de cinco décadas de trayectoria del inmueble, reafirmando su relevancia dentro del circuito taurino nacional y la continuidad de sus actividades programadas para el cierre de la Temporada Otoño 2026.

Con este evento conmemorativo, la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes celebra su historia y legado cultural, consolidándose como uno de los escenarios más representativos de la tradición taurina en México.

Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes

La Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes es uno de los recintos taurinos y culturales más emblemáticos de México, consolidado como el epicentro de la actividad festiva en el centro del país.

Inaugurada el 23 de noviembre de 1974 tras una proyección arquitectónica de Ignacio Rivera Río, la edificación surgió para responder a la creciente demanda de aficionados que superaba la capacidad de la histórica Plaza San Marcos.

Con un aforo aproximado para 16,000 espectadores, el inmueble destaca por su imponente fachada de concreto y arquería de inspiración neomudéjar.

Cada primavera, el coso alberga el serial taurino de la Feria Nacional de San Marcos, considerado uno de los más prestigiosos del continente americano por reunir a las máximas figuras del toreo mundial.

Además de las corridas tradicionales, el recinto funciona como escenario multipropósito para conciertos masivos, espectáculos ecuestres y eventos cívicos, reafirmando su relevancia económica y social en la entidad.

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JVR