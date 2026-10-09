CFE restablece más del 90% de suministro eléctrico en Guerrero tras afectaciones por paso de ‘Simón’

Emilia Calleja Alor, titular de CFE, en enlace desde la Conferencia del Pueblo.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, al corte de la mañana de este lunes, se ha restablecido el 90.57 por ciento del suministro eléctrico en Guerrero, después de las afectaciones provocadas por el avance del Huracán Simón por el Pacífico mexicano.

Durante su intervención en la Conferencia del Pueblo, la titular de la CFE, Emilia Calleja Alor, destacó que autoridades federales comenzaron a trabajar inmediatamente en el estado tras las fuertes lluvias provocadas por el avance del sistema meteorológico.

De esta forma, al corte de la mañana de este lunes, se registró un avance de más del 90 por ciento en el restablecimiento del suministro eléctrico, lo cual se alcanzó en menos de 12 horas.

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El huracán afectó a 65,078 personas usuarias en Guerrero, además de provocar daños en una subestación, una línea de alta tensión, 11 circuitos y un ramal de media tensión, así como 10 postes.



Las cuadrillas de la CFE trabajan de manera ininterrumpida para recuperar el servicio. pic.twitter.com/4yilNoMx3G — CFEmx (@CFEmx) October 9, 2026

Durante la Conferencia, la CFE detalló que el paso del huracán afectó a 65 mil 078 personas usuarias en Guerrero, además de que provocó daños en una subestación, una línea de alta tensión, 11 circuitos y un ramal de media tensión, así como 10 postes.

Por otro lado, se informó que, ante el avance del huracán, que este lunes se encuentra en Categoría 1, la CFE desplegó una fuerza operativa en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, que consiste en:

2,316 trabajadores electricistas

300 grúas

726 vehículos pickup

17 vehículos todoterreno

85 plantas de emergencia

113 torres de iluminación

Cuatro helicópteros

Por otro lado, Calleja Alor explicó que los municipios afectados fueron Acapulco de Juárez, Coyuca de Benítez, Cuauhtémoc, Florencio Villarreal, Iliatenco, Xochitán, Malinaltepec, Marquelia, Ometepec, San Marcos, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca y San Luis Acatlán.

Detalló que esto representa 4.5 por ciento de los habitantes del estado.

Por ahora, el servicio de electricidad permanece interrumpido para seis mil 135 usuarios que habitan en zonas que también se vieron afectadas por deslaves, en los que fue necesario realizar maniobras para abrir los caminos de terracería.

“La CFE a través del Sistema Nacional de Protección Civil está en plena coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud y, por supuesto, con nuestra gobernadora Evelyn Salgado y todo el gobierno del estado y los municipios para que podamos dar una atención a la contingencia y mantengamos informados a los usuarios”, sostuvo.

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