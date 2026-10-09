Simón amenaza con subir a categoría 4 e intensas lluvias

El fenómeno provocó lluvias e inundaciones en el puerto de Acapulco, ayer.

Simón se covirtió en huracán categoría 1 y amenaza con golpear el Pacífico mexicano como nivel 4 mañana, después de que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos corrigiera hacia el este su pronóstico de trayectoria. La dependencia advirtió sobre una rápida intensificación que podría llevar al ciclón a alcanzar vientos superiores a 200 kilómetros por hora antes de ingresar a territorio nacional.

El nuevo escenario coloca al suroeste y centro-occidente del país bajo la amenaza de un fenómeno de gran intensidad, con posibilidad de vientos destructivos, marejada ciclónica, inundaciones y deslaves.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó sobre lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán este viernes, así como precipitaciones muy fuertes en Jalisco y Colima hasta el domingo.

México mantiene un aviso de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco, donde podrían presentarse condiciones de tormenta tropical durante la mañana del sábado y vientos de mayor intensidad por la tarde o noche. También existe una vigilancia desde este último punto hasta Punta Mita, además de otra por posible temporal entre Lázaro Cárdenas y Punta San Telmo.

Otro de los principales riesgos es el de marejada ciclónica, que podría afectar las inmediaciones del punto donde el núcleo ingrese a tierra y las zonas costeras hacia el este. El NHC advirtió sobre olas grandes y destructivas, además de corrientes marinas capaces de poner en peligro la vida.

La amenaza meteorológica también se extiende al golfo de México, donde el huracán Isaías continuará su desplazamiento sobre la región central y norte.

Su amplia circulación provocará lluvias muy fuertes en el centro y sur de Veracruz, el oeste y la costa de Campeche, así como en distintas zonas de Yucatán, Tabasco y el norte de Quintana Roo.

Autoridades recomendaron mantenerse lejos de playas y estructuras frágiles durante los periodos de viento intenso, además de atender de inmediato cualquier instrucción de evacuación.

Ante el pronóstico de que Simón alcance la categoría 4 antes de llegar a México, el NHC estadounidense estableció que las acciones de prevención deben concluir a más tardar la noche del viernes.