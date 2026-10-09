Marina activa Plan Marina en Guerrero por el huracán ‘Simón’

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que se activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio en el estado de Guerrero ante la presencia del huracán “Simón” categoría uno, con el fin de auxiliar a la población civil que lo requiera; asimismo se mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Prevención en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Citado fenómeno meteorológico se localiza a aproximadamente 190 millas náuticas (352 kilómetros) al sur de Manzanillo, Colima y a 280 millas náuticas (518 kilómetros) al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, ocasionando viento fuerte y oleaje elevado en las costas del Pacífico. De acuerdo con los análisis y pronósticos recientes, mantienen una trayectoria al noreste, desplazándose a costas de la región centro-occidental, por lo cual se prevé que en las próximas seis a 12 horas se intensifique a huracán categoría tres.

Brigadas de Respuesta a Emergencias alistan vehículos y equipos especializados en la costa del Pacífico. ı Foto: Semar

En este contexto, la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero, desplegó personal naval de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE), a las zonas afectadas por las fuertes lluvias; asimismo, personal de Infantería de Marina realiza recorridos de patrulla y vigilancia para proporcionar seguridad y brindar apoyo a la población.

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De igual manera, los Mandos Navales en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán se mantienen en Fase de Prevención, con monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, a fin de implementar oportunamente las acciones preventivas correspondientes.

A través del Sector Naval de Boca de Chila, en Nayarit, se intensifican las acciones de prevención, en coordinación con las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno, manteniendo activo el Plan Marina en su Fase de Prevención mediante el despliegue de personal, vehículos, equipo y recursos necesarios para brindar apoyo a la población, para atender de manera oportuna cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse.

En la Décima Segunda Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, se convocó a reuniones del comité municipal de Protección Civil con capitanías de puerto regional de Puerto Vallarta, Jalisco, Nuevo Vallarta y la Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, así como autoridades municipales de los tres órdenes de gobierno, con el fin de tomar acciones preventivas ante la situación meteorológica.

Elementos de la Armada de México desplegados en labores de patrullaje y asistencia a la población civil. ı Foto: Semar

Por su parte, la Sexta Región Naval con sede en Manzanillo, Colima, llevó a cabo una reunión con el Comité técnico en seguimiento a las acciones por “Simón”, integrado por representantes de las autoridades que comprenden los tres órdenes de gobierno y personal de la Sexta Región Naval, Fuerza Naval del Pacífico, Décima Cuarta Zona Naval, Administración del Sistema Portuario (ASIPONA) de Manzanillo y Capitanía de Puerto Regional en Manzanillo.

De igual forma se alertó la Brigada de Reacción ante Emergencias (BRE), para lo cual se cuenta, en el estado de Colima, con 3 mil 400 elementos para brindar auxilio a la población; 74 vehículos, incluyendo dos cocinetas, una planta potabilizadora y una pipa; así como embarcaciones y equipo especializado; los cuales estarán desplegados en los puntos de afectaciones determinados por Protección Civil.

Elementos de la Armada de México desplegados en labores de patrullaje y asistencia a la población civil. ı Foto: Semar

La Décima Sexta Zona Naval, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Protección Civil de Lázaro Cárdenas, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno y organismos involucrados en la atención de emergencias, en la cual se determinó la implementación del Puesto de Comando de Incidentes prevalecientes; con el fin garantizar una pronta respuesta interinstitucional ante posibles afectaciones, mantiene en estado de alistamiento a personal perteneciente a la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE), así como vehículos, unidades de superficie, equipo especializado y herramientas, para ser desplegados de manera inmediata en apoyo a la población civil, en caso de ser necesario.

De igual manera, la Secretaría de Marina, como Autoridad Marítima Nacional, comunica el cierre a la navegación a embarcaciones menores en los puertos de: Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; asimismo, a embarcaciones mayores en el estado de Michoacán.

Elementos de la Armada de México desplegados en labores de patrullaje y asistencia a la población civil. ı Foto: Semar

Se le recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas a través de los avisos y boletines emitidos por las autoridades competentes, así como atender oportunamente las recomendaciones y medidas preventivas que determinen las instancias de los tres órdenes de gobierno.

Para atención de emergencias en la mar, la Secretaría de Marina pone a disposición de la población el número telefónico 800 627 4621 (800 MARINA1).

Autoridades navales y de Protección Civil coordinan acciones preventivas ante el avance del huracán "Simón". ı Foto: Semar

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, reafirma su compromiso de proteger a la población mexicana y brindar apoyo oportuno y eficaz ante situaciones de emergencia derivadas de fenómenos hidrometeorológicos.

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