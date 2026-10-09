Defensa y GN mantienen Plan DN-III-E en Guerrero por paso de ‘Simón’

La Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre se mantiene en alerta para reforzar el Plan DN-III-E en el país.

Las Comandancias de la IX Región Militar y 27/a. Zona Militar informan que, con motivo del desplazamiento de la tormenta tropical “Simón”, de forma paralela a las costas del Pacífico sur mexicano, y como parte de su compromiso con el bienestar de las familias mexicanas, 760 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, mantienen activo el Plan DN-III-E, con especial atención en el municipio de Acapulco, Gro.

Personal militar y de la Guardia Nacional despliega vehículos de transporte para evacuar zonas anegadas en Acapulco. ı Foto: Semar

Las labores incluyen reuniones de coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y de Protección Civil; además las tropas jurisdiccionadas a la 27/a. Zona Militar, han realizado lo siguiente:

Rehabilitación de vías de comunicación mediante el uso de maquinaria pesada; se ha logrado el despeje de decenas de kilómetros de caminos, retirando de forma masiva lodo y escombros para reactivar la conectividad y movilidad económica y turística.

Se efectuaron reconocimientos en conjunto por las zonas de riesgo, con el fin de verificar las condiciones de los refugios temporales .

Limpieza de espacios públicos y viviendas mediante la limpieza profunda y remoción de lodo en viviendas particulares y escuelas.

Perifoneo preventivo en localidades vulnerables para informar a la ciudadanía sobre medidas de autoprotección, rutas de evacuación y la ubicación de refugios temporales.

Identificar áreas susceptibles de inundaciones o deslaves.

Elementos del Ejército Mexicano auxilian a la población afectada tras el paso de la tormenta tropical "Simón" en Guerrero. ı Foto: Semar

Además, se cuenta de manera permanente con 3 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser empleados como ambulancias aéreas y realizar evacuaciones aeromédicas, así como células de sanidad integradas con personal profesional de la salud para atención médica pertenecientes al Hospital Militar de Zona, ubicado en Acapulco, Gro.; de igual forma, se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las recomendaciones emitidas y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades.

TE RECOMENDAMOS: Porque no tenían licencias correspondientes Asegura FGR 266 máquinas tragamonedas en operativos en Cuauhtémoc e Iztapalapa

Además, en el Valle de México se mantiene situación de alerta a 1,415 integrantes de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, lista para auxiliar a la población ante los efectos de fenómenos hidrometeorológicos que puedan afectar al país, ésta fuerza se integra por dos componentes, como sigue:

Componente aéreo con 5 aeronaves de ala fija ( 2 Boeing 737/800 , 1 Hércules C-130 , 1 Casa C-295 y 1 Spartan C-27J ) y 4 aeronaves de ala rotativa ( 2 helicópteros MI-17 , 1 helicóptero Bell-412 y 1 helicóptero MD-530F ).

Componente terrestre con un agrupamiento de ingenieros con 9 UU.MM.PP., 5 células de sanidad, 5 células de intendencia, 5 células de transmisiones, 6 binomios canófilos, 1 cocina móvil, 1 planta potabilizadora, 1 torre de iluminación y 2 camiones de volteo.

Con maquinaria pesada y labores manuales, efectivos despejan vialidades cubiertas de lodo y escombros. ı Foto: Semar

De igual manera, para garantizar la seguridad alimentaria se dispone de 11,465 despensas, 13,890 canastas alimentarias, 1′959,683 litros de agua embotellada y en caso de que las afectaciones sean muy graves, se cuenta con 15,448 paquetes de enseres de 6 artículos (1 estufa, 1 colchón, 1 refrigerador, 1 ventilador, 1 licuadora y 1 juego de batería de cocina).

La Fuerza de Apoyo en Casos de Desastres constituye una reserva estratégica que permite ampliar y fortalecer la capacidad operativa de las unidades militares presentes en las entidades afectadas que ya aplican el Plan DN-III-E. Su organización combina medios terrestres y aéreos para trasladarse a distintas regiones del país y reforzar las labores de asistencia cuando las necesidades de una emergencia superan los recursos locales. Este esquema articula la cercanía de los mandos territoriales con el respaldo de personal y equipo especializado.

Elementos del Ejército Mexicano auxilian a la población afectada tras el paso de la tormenta tropical "Simón" en Guerrero. ı Foto: Semar

Con estas acciones, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de salvaguardar el bienestar de la población, contribuyendo con el gobierno de México para prestar ayuda en el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

am