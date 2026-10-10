Huracán Simón: activan Alerta Roja en 28 municipios de Colima y Jalisco

El huracán Simón, que alcanzó la categoría 4 en el océano Pacífico, mantiene en Alerta Roja a municipios de Colima y Jalisco, donde el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) estableció el nivel de peligro máximo ante los riesgos asociados al fenómeno meteorológico.

De acuerdo con el boletín del sistema de alertamiento, seis municipios de Colima y 22 de Jalisco se encuentran en esta fase, que requiere extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

La alerta contempla localidades costeras y del interior de ambos estados. Entre los municipios incluidos están Manzanillo, en Colima, así como Puerto Vallarta, Cihuatlán y Cabo Corrientes, en Jalisco.

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¿Qué municipios están en Alerta Roja por el huracán Simón?

En Colima, los seis municipios bajo Alerta Roja son Armería, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán.

En Jalisco, la lista comprende 22 municipios: Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, El Grullo, Guachinango, La Huerta, El Limón, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tolimán, Tomatlán y Tuxcacuesco.

La clasificación de peligro máximo implica que la población de estas zonas debe mantenerse atenta a las instrucciones oficiales y prepararse para posibles afectaciones por lluvias, vientos intensos, inundaciones y oleaje elevado, de acuerdo con las condiciones que presente el ciclón.

¿Qué hacer ante la Alerta Roja por Simón?

Ante una alerta de este nivel, las autoridades recomiendan permanecer en un lugar seguro, evitar traslados innecesarios y no acercarse a playas, ríos, arroyos ni zonas propensas a inundaciones o deslaves.

Quienes habitan en áreas vulnerables deben atender las órdenes de evacuación y acudir a los refugios temporales habilitados por las autoridades si así se indica. También es recomendable tener a la mano documentos importantes, agua potable, alimentos, medicamentos, una linterna y un teléfono con batería suficiente.

Además, se debe evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua, tanto a pie como en vehículo, y mantenerse informado mediante los canales oficiales de Protección Civil.

La lista de municipios bajo Alerta Roja corresponde al boletín compartido del SIAT-CT. Debido a que el nivel de peligro puede cambiar conforme evolucione el huracán Simón, se recomienda verificar las actualizaciones oficiales antes de realizar actividades en las zonas afectadas.

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MSL