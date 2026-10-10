AICM advierte retrasos y cancelaciones de vuelos por avance de huracán ‘Simón’

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) advirtió que el avance del huracán “Simón”, ahora fortalecido a Categoría 4, provocará afectaciones y cancelaciones de vuelos con destino al Pacífico mexicano, donde se ubica el sistema meteorológico, desde este sábado y hasta el domingo.

A través de una publicación en redes sociales, el AICM pidió a quienes cuentan con viajes programados para estos días verificar el estado de sus vuelos directamente con la aerolínea responsable.

“Te recomendamos mantenerte en contacto con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo y, de ser el caso, atender las condiciones aplicables respectivas”, se lee en la publicación de X.

Asimismo, pidió a los usuarios informarse mediante canales oficiales sobre el estado del clima y atender las recomendaciones de protección civil emitidas por las autoridades.

#AICMInforma:

Las condiciones meteorológicas ocasionadas por #huracansimón han afectado la operación de algunos vuelos a destinos del pacífico mexicano, ya sea con cancelaciones o demoras para hoy sábado y mañana domingo.



Te recomendamos mantenerte en contacto con tu aerolínea… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) October 10, 2026

Aeroméxico y Volaris ya habían advertido por afectaciones

Previamente, en mensajes independientes, las aerolíneas Aeroméxico y Volaris ya habían advertido por posibles afectaciones en sus vuelos ante el avance sobre el Pacífico del huracán “Simón”.

Aeroméxico informó ayer, viernes 9 de octubre, que debido al avance del sistema meteorológico se preveían impactos en operaciones desde y hacia:

Acapulco

Colima

Ixtapa-Zihuatanejo

Manzanillo

Mazatlán

Puerto Vallarta

Tepic

Por lo anterior, pidió a quienes cuentan con viajes programados revisar el estatus de su vuelo y, en su caso, recurrir a la política de protección para clientes afectados.

#AeroméxicoInforma Debido a los efectos de la tormenta tropical Simón, se prevén impactos en las operaciones desde y hacia Acapulco, Colima, Ixtapa-Zihuatanejo, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta y Tepic.



Hemos liberado una política de protección para clientes afectados, la… — Aeroméxico (@Aeromexico) October 9, 2026

Mientras que Volaris informó sobre la posibilidad de afectaciones en operaciones en el Aeropuerto de Puerto Vallarta, el cual, en un mensaje aparte, emitió una advertencia en el mismo sentido.

“Derivado de las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana, les recomendamos mantenerse en contacto con su aerolínea para consultar el estatus de su vuelo y conocer cualquier posible actualización en sus operaciones”, escribió el Aeropuerto de Vallarta en redes sociales.

“Por el momento, el aeropuerto opera con normalidad. Sin embargo, las condiciones meteorológicas podrían generar cambios en las operaciones, por lo que les invitamos a mantenerse informados a través de los canales oficiales”, abundó.

Ante este anuncio, Volaris pidió a quienes cuenten con vuelos programados consultar el estatus de su viaje antes de dirigirse al aeropuerto.

#VolarisInforma ⚠️ Debido a las condiciones meteorológicas asociadas al huracán #Simón, algunas de nuestras operaciones en el #AeropuertodePuertoVallarta podrían presentar afectaciones. 🌧️🌀



Si tienes un vuelo programado, consulta su estatus antes de dirigirte al aeropuerto 👉… https://t.co/IhtNtbypfd — Volaris (@viajaVolaris) October 9, 2026

“Simón” podría impactar Jalisco el domingo, advierte CNPC

Más temprano, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió que el huracán “Simón”, en Categoría 4, podría impactar Jalisco la mañana del domingo.

A través de un mensaje en video, la titular de la CNPC, Laura Velázquez, informó que el impacto podría ocurrir entre los municipios de Huerta y Tomatlán.

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