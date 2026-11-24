Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, ofreció disculpas a los trabajadores de la compañía por haber incumplido el código de conducta y reconoció que sus decisiones personales afectaron tanto a su familia como a sus colaboradores. Durante su primer encuentro general con los empleados tras recuperar el cargo, también reveló que acude a terapia todos los días.

La reunión se realizó este martes 24 de noviembre, en las instalaciones de la empresa en Santa Clara, California, un día después de que la junta directiva anunciara su reinstalación como presidente y director ejecutivo de la compañía tecnológica.

Huang calificó el encuentro como uno de los más difíciles de su trayectoria profesional y reconoció que cometió errores graves que derivaron en su salida temporal de Nvidia.

TE RECOMENDAMOS: Exdirector de Gigante Grupo Inmobiliario Ángel Alverde releva a Laura Diez Barroso al frente del consejo de Santander México

De acuerdo con información de WIRED y The New York Times, el empresario admitió que fue infiel a su esposa y que sus acciones lastimaron a sus hijos y a los trabajadores de la empresa.

“Cometí algunos errores terribles”, reconoció ante los empleados, a quienes también agradeció por darle una segunda oportunidad para continuar al frente de la compañía que cofundó.

Jensen Huang PULLED into LONG, TIGHT HUG by FEMALE EMPLOYEE moments after APOLOGIZING to NVIDIA STAFF pic.twitter.com/eDfw3ZzRx6 — RT (@RT_com) November 23, 2026

Jensen Huang reconoce incumplimiento del código de conducta

Durante su intervención, el empresario reconoció que incumplió las normas internas de Nvidia, algunas de las cuales aseguró que él mismo ayudó a redactar.

Huang sostuvo que las violaciones al código de conducta no son aceptables y que deben evaluarse las circunstancias de cada caso. Sin embargo, aclaró que una infracción no significa necesariamente que el trabajador deba ser despedido de manera inmediata.

También rechazó las versiones de que su regreso obedeciera a un trato preferencial por su posición en la industria tecnológica o a que estuviera por encima de las reglas de la compañía.

Huang revela que recibe terapia diariamente

Otro de los momentos relevantes de la reunión fue cuando Huang habló sobre su proceso personal y reveló que acude a terapia todos los días durante una hora y media.

El empresario aseguró que este acompañamiento le ha ayudado durante las últimas semanas, en medio de la controversia que provocó su salida de la compañía y su posterior regreso.

Entre los señalamientos también surgieron cuestionamientos sobre una presunta relación con una mujer vinculada a una operación de inteligencia china, situación que llevó a la compañía a iniciar una investigación independiente.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL