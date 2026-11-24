Ángel Alverde Losada (centro derecha) será el próximo presidente de Consejo de Administración de Banco Santander México.

El Consejo de Administración de Banco Santander México designó como presidente al empresario Ángel Alverde Losada, quien asumirá el cargo el 5 de febrero de 2027, cuando Laura Diez Barroso Azcárraga concluya siete años al frente del órgano.

Diez Barroso asumió la presidencia en 2020 y se convirtió en la primera mujer en encabezar el consejo de administración de un grupo financiero en México. Ana Botín, presidenta ejecutiva de Banco Santander, reconoció el papel de la empresaria en los cambios que emprendió la institución durante su gestión.

“Desde que asumió la presidencia del Consejo de Administración en 2020, ha desempeñado un papel de enorme valor durante un periodo de importante transformación para el banco”, señaló Botín.

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¿Quién es Ángel Alverde Losada?

Ángel Alverde Losada cuenta con más de 30 años de trayectoria en el comercio minorista y el desarrollo inmobiliario. Fue director general de Office Depot de México y de Gigante Grupo Inmobiliario. Entre 2005 y 2008 presidió el consejo de administración de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y, de 2013 a 2015, encabezó el Consejo de la Comunicación.

“Ángel aporta una amplia experiencia empresarial y de gobierno corporativo y, como actual miembro del Consejo de Administración de Santander México, cuenta ya con un profundo conocimiento de nuestro negocio y de nuestras ambiciones en México”, afirmó Botín.

El empresario Ángel Alverde Losada. ı Foto: opi.net

El próximo presidente del consejo es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Northwestern. También es consejero de ICA y de Hoteles Presidente.

Al cierre de septiembre de 2026, Santander México reportó activos por 2 billones 178 mil millones de pesos y más de 22.53 millones de clientes. Su red en el país suma mil 208 sucursales y oficinas.

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cehr