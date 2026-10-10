Gobierno de México suspende actividades no esenciales en 24 municipios de 4 estados por avance de ‘Simón’

Al centro, la titular de CNPC, Laura Velázquez, durante el aviso de la suspensión de actividades no esenciales en 24 municipios de cuatro estados.

El Gobierno de México determinó medidas extraordinarias de prevención ante el avance sobre el Pacífico del huracán “Simón”, ahora fortalecido a Categoría 4, entre las cuales se encuentra la suspensión de movilidad en actividades no esenciales en 24 municipios de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

A través de un mensaje en video, la titular de la CNPC, Laura Velázquez, informó que la medida fue tomada ante el avance de “Simón”, que este sábado se ubicó cerca de las costas de Manzanillo, Colima, y de Cabo Corrientes, Jalisco.

Mensaje urgente a la población sobre el huracán #Simon pic.twitter.com/USLwolLipu — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 10, 2026

La suspensión de traslados en actividades no esenciales comenzará a las 16:00 horas de este sábado y se mantendrá durante el periodo de mayor riesgo. Afectará a 24 municipios:

Jalisco : Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende

Colima : Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala

Michoacán : Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas

Nayarit: Bahía de Banderas, Compostela, Xalisco, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla

“La suspensión temporal de la movilidad de actividades no esenciales se mantendrá durante el periodo de mayor riesgo asociado al paso del huracán Simón categoría cuatro, y hasta que las autoridades competentes informen que existen condiciones de seguridad para reanudar las actividades”, dijo Velázquez Ulzúa en su mensaje en video.

⚠️ Importante ⚠️



Consulta en la imagen los municipios en donde se ha propuesto que, a partir de las 16:00 horas de este día, se tenga suspensión de actividades no esenciales con el objetivo de salvaguardar la vida de las personas ante los efectos de #Simon. ⬇️ pic.twitter.com/3DodpYpTHN — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 10, 2026

En tanto, la titular de la CNPC prevé que “Simón” impacte la mañana del domingo entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, ambos de Jalisco .

“Simón” provocará fuertes lluvias en los estados mencionados este sábado

En tanto, la CNPC advirtió que el huracán “Simón” provocará lluvias extraordinarias este sábado en Michoacán, Colima y Jalisco, tres de los cuatro estados en los cuales se decretó la suspensión de actividades no esenciales.

Laura Velázquez advirtió que estas lluvias, mayores a 250 milímetros, podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, lo cual, a su vez, podría provocar deslaves, inundaciones urbanas y encharcamientos.

🚨 #ÚltimaHora | 🌀 ⭕El huracán Simón, evolucionó a categoría 4, y dejará lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, así como vientos fuertes y oleaje elevado en costas del Pacífico mexicanohttps://t.co/fuHZgTAgQU#HuracanSimon #Huracan #México pic.twitter.com/WRMkKrdVDk — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 10, 2026

Detalló que, al corte de las 09:00 horas, “Simón” se ubicaba a 185 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Presentaba vientos máximos sostenidos de 240 km/h y rachas de hasta 295 km/h, con desplazamiento hacia el norte a 6 km/h.

CNPC llama a tomar precauciones

Finalmente, la CNCP llamó a la población a tomar precauciones y ponerse a salvo antes de que empeoren las condiciones meteorológicas.

Principalmente, Laura Velázquez llamó a:

Permanecer en casa a partir de las 16:00 horas, siempre que la vivienda esté en una zona segura

Evacuar preventivamente y trasladarse a refugios temporales antes de esa hora si se vive en zonas susceptibles de inundaciones o deslaves, o en viviendas inseguras

Suspender actividades comerciales, recreativas y traslados no esenciales

Evitar circular por carreteras y vialidades, especialmente cerca de ríos, arroyos y zonas inundables

Seguir los canales oficiales y atender las instrucciones de Protección Civil

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