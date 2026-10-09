Alertan por huracán Simon; prevén que tome más fuerza esta noche en el Pacífico

El SMN prevé que el huracán Simón alcance la categoría de huracán mayor esta noche, generando lluvias torrenciales en Colima, Jalisco y Michoacán.

“Se prevé que, durante la noche de hoy, Simon alcance la categoría de huracán mayor, mientras se aproxima a costas del occidente de México”, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Hasta las 18:00 horas de este 9 de octubre se le ubicó a 305 kilómetros (km) al sur de Manzanillo, Colima, y a 465 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El pronóstico advierte lluvias torrenciales en los estados de Guerrero, Colima y Michoacán, así como muy fuertes en Jalisco.

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El SMN prevé un proceso de rápida intensificación, estimando que Simon evolucione a un huracán mayor (categorías 3 o 4) durante el sábado mientras bordea el litoral del occidente.

Su trayectoria perfila un posible acercamiento o impacto sobre las costas de Jalisco, Colima y Nayarit hacia el fin de semana.

Así, las autoridades mantienen zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Mita hasta El Roblito, en Nayarit, incluyendo las Islas Marías; zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, y zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Rachel se acerca a Baja California

En cuanto a Rachel se mantiene el pronóstico de su acercamiento a la península de Baja California en los próximos días; mientras tanto, su centro se ubica a 1,440 km al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Debido a su trayectoria hacia el territorio mexicano, se modifica zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical en la costa oeste de Baja California, desde San José de las Palomas, Baja California, hasta la frontera México-Estados Unidos, y se mantiene zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical en la costa este de Baja California, desde Isla San Luis, Baja California, hasta Puerto Peñasco, Sonora.

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JVR