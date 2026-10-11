Sheinbaum inaugura Universidad Rosario Castellanos en Nicolás Romero; beneficiará a 800 jóvenes

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la inauguración de la UNRC en Nicolás Romero, el 11 de octubre de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este domingo la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) Unidad Académica Nicolás Romero, en el Estado de México, que beneficiará a 800 estudiantes con siete licenciaturas.

La mandataria afirmó que la educación no solo abre nuevas puertas y genera igualdad, sino que también le cierra la puerta a la violencia, a la delincuencia y a la corrupción.

“La educación abre puertas. La educación permite que nuestra relación sea a través del conocimiento y de la comunidad. La educación le cierra la puerta a la violencia. La educación le cierra la puerta a la delincuencia. La educación debe cerrarle la puerta a la corrupción. La educación debe abrir todas las puertas, sobre todo, para las y los jóvenes mexicanos”, afirmó.

Recordó que la meta del gobierno de México es construir más preparatorias hasta generar 400 mil nuevos lugares en Educación Media Superior y más universidades para más de 350 mil nuevos lugares en Educación Superior.

En el caso de la UNRC plantel Nicolás Romero, puntualizó que las 400 personas que no entraron en la modalidad presencial iniciarán sus estudios en la modalidad a distancia y anunció la ampliación de dicho plantel; además de la construcción de un nuevo Bachillerato Nacional “Margarita Maza” en el municipio.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la inauguración de la UNRC en Nicolás Romero, el 11 de octubre de 2026. ı Foto: Cortesía

Por su parte, la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Herrera Márquez, resaltó que solamente en cuatro días las y los estudiantes saturaron las siete licenciaturas del plantel, por lo que anunció que próximamente se ampliará la oferta académica para recibir a más estudiantes.

Actualmente, la oferta académica del plantel incluye: Inteligencia Artificial, Ciencias de Datos, Ciencias de la Comunicación, Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, Filosofía e Historia y Psicología.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció a la Presidenta por impulsar esta universidad pública para ofrecer educación gratuita y de calidad a las y los estudiantes de Nicolás Romero.

Así fue recibida la Presidenta en Nicolás Romero, el 11 de octubre de 2026. ı Foto: Cortesía

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cehr