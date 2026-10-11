Huracán Simón se degrada a categoría 3 frente a Jalisco y Colima; prevén que regrese a México

El huracán “Simón” se degradó este domingo a categoría 3 frente a las costas de Jalisco y Colima, donde persistirán sus efectos a pesar de que el centro del ciclón permanecerá sobre el océano Pacífico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés).

“Simón“ presenta vientos máximos sostenidos de hasta 205 kilómetros por hora y aunque se aleja del litoral mexicano a 7 kilómetros por hora con dirección al noroeste, se espera que el miércoles 14 de octubre se acerque a Sinaloa como huracán categoría 1, antes de ingresar al territorio continental como ciclón post-tropical.

#Simon, ya como #Huracán categoría 3 permanece frente a las costas de #Jalisco y #Colima. Los efectos que genera este sistema se describen en la imagen pic.twitter.com/CtmPjZkyli — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2026

A las 18:00 horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó al huracán “Simón” a 80 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 175 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima.

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