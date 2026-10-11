Huracán Simón moviliza a la Defensa, Marina y Guardia Nacional en Jalisco, Colima y Nayarit

Fuerzas Armadas se movilizan en el occidente de la República por el huracán "Simón".

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional mantienen a más de 4 mil 600 elementos desplegados en Jalisco, Colima y Nayarit ante el avance del huracán “Simón”, que se degradó a categoría 3 frente a las costas del Pacífico mexicano.

Como parte del Plan DN-III-E, el personal militar ha evacuado a mil 002 personas en Colima, donde trasladaron a 263 habitantes a seis albergues, y en Jalisco, donde auxiliaron a otros 739 ciudadanos para su ingreso a 24 refugios temporales.

Por su parte, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en fase de auxilio en Colima y mantiene acciones preventivas en Jalisco, Michoacán y Nayarit; además, reportó el traslado de 55 personas, entre ellas 25 menores de edad, al albergue San Mateo, en el municipio jalisciense de La Huerta.

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Fuerzas Armadas se movilizan en el occidente de la República por el huracán "Simón". ı Foto: Cortesía

En la costa de Jalisco, la Décima Segunda Zona Naval destinó 36 elementos a la Estación Naval Avanzada de La Cruz de Loreto, en Tomatlán, con vehículos de apoyo y una ambulancia. Otros 19 marinos permanecen en Pérula, municipio de La Huerta, donde también cuentan con unidades terrestres para atender emergencias.

Asimismo, personal de Sanidad Naval proporcionó atención médica a tres adultos mayores en los refugios de La Cruz de Loreto, quienes presentaron condiciones estables de salud. En Manzanillo, la Sexta Región Naval instaló un Centro de Operaciones de Emergencias y dos puestos de comando, en coordinación con Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Las Brigadas de Respuesta a Emergencias de la Armada realizan recorridos de vigilancia en comunidades y zonas susceptibles a inundaciones, mientras las fuerzas militares mantienen disponibles unidades de maquinaria pesada, equipos médicos, sistemas de comunicaciones y binomios caninos para labores de búsqueda y rescate.

Fuerzas Armadas se movilizan en el occidente de la República por el huracán "Simón". ı Foto: Cortesía

Como parte de las medidas de seguridad marítima, la Marina ordenó el cierre total a la navegación en los puertos de San Blas, Nayarit; Puerto Vallarta, Jalisco; Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán. También estableció restricciones para embarcaciones menores en Teacapán, Sinaloa; La Cruz de Huanacaxtle y Nuevo Vallarta, Nayarit; Barra de Navidad, Jalisco, así como Zihuatanejo y Puerto Marqués, Guerrero.

Desde el Valle de México, la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (FACD) permanece en alerta para reforzar las operaciones en las entidades que requieran asistencia. Esta agrupación constituye una reserva estratégica para aumentar la capacidad de respuesta de las unidades que participan en el Plan DN-III-E.

Para las emergencias médicas, la Fuerza Aérea Mexicana dispone de tres helicópteros listos para intervenir en cada uno de los estados bajo vigilancia, con capacidad para operar como ambulancias aéreas y trasladar pacientes hacia centros hospitalarios.

También contempla cinco aviones de transporte que permanecen en alerta en el centro del país, entre ellos dos Boeing 737/800, un Hércules C-130, un Casa C-295 y un Spartan C-27J. A estos recursos se suman seis helicópteros, tres MI-17, dos EC-725 y un MD-530F, para establecer puentes aéreos que permitan movilizar personal, medicamentos, despensas y otros suministros conforme a las necesidades de la emergencia.

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cehr