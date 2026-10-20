Agencia EFE destaca que Sheinbaum encabeza ranking de líderes de AL

La agencia internacional de noticias EFE publicó una nota sobre los más recientes resultados de un estudio de CB Global Data, los cuales muestran que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lidera el ranking de líderes latinoamericanos.

La nota de la agencia internacional remarca que, de acuerdo con datos de dicha agencia estadística, Sheinbaum es la presidenta mejor valorada de la región con 69.3 por ciento de aprobación.

“Sheinbaum obtiene un 69,3 % de imagen positiva y un 27,6 % de negativa, lo que supone un ligero aumento respecto a septiembre, cuando registró un 69 % de valoración favorable”, se lee en el recuento de la agencia EFE.

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Los resultados de CB Global Data colocaron en segundo lugar a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con un 68.3 por ciento de favorabilidad.

Para comentar estos resultados, EFE consultó a el director general de CB Global Data, Cristian Buttié, sobre en qué se basaba la popularidad de Sheinbaum y Bukele:

“Ideológicamente están en las antípodas, pero ambos comparten tres claves: atendieron la demanda que su sociedad consideraba prioritaria, sostienen una comunicación directa y permanente (la conferencia de prensa matutina en un caso, las redes en el otro) y ofrecen una sensación de gobierno presente en una región donde predomina la frustración”, explicó el vocero de la agencia.

Nota de EFE sobre resultados que colocan a presidenta mexicana (izq.) a la cabeza de ranking de popularidad. ı Foto: Captura de pantalla

Datos de CB Global Data también posicionaron con una notable popularidad a Luis Abinader, presidente de República Dominicana; Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, y Abelardo de la Espriella, recién asumido presidente de Colombia.

En tanto, los menos populares son Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, y Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.

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