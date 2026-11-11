Estados con IMSS Bienestar rebasan crecimiento en consultas

Los 24 estados que se incorporaron al IMSS Bienestar rebasan entre 4 y 13 veces a las entidades que no se adhirieron, respecto al número de consultas generales y de especialidad.

Al presentar un balance de la consolidación de este esquema de salud para personas sin derechohabiencia, con un plan de 12 acciones en 120 días, el director Alejandro Svarch, destacó que mientras en las entidades acopladas a este esquema de salud reportaron 55 por ciento de crecimiento en consultas generales desde 2023, los estados que no se sumaron apenas reportaron un incremento de 4 por ciento.

En cuanto a las consultas con especialistas, la comparación es de 105 contra 27 por ciento, en el mismo periodo.

Además, destacó que alrededor de 305 millones de medicamentos han conseguido llegar hasta cada rincón del país donde son necesarios, por medio del programa Rutas de la Salud, implementado a partir del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Hospital General de Atenco IMSS-Bienestar ı Foto: Cortesía

Para mantener la tendencia de crecimiento en los servicios a la población, se otorgarán 118 mil 38 plazas y habrá una contratación histórica de 19 mil 314 profesionales de la salud, con dos fases, en donde la primera concluirá el 30 de noviembre y la segunda quedará para febrero de 2027.

Para abatir el rezago quirúrgico y falta de atención médica en hospitales de zonas rurales y alejadas a donde ha sido complejo mantener la presencia de personal de salud, el Gobierno armó el plan Médicos por México, que constará de 78 equipos itinerantes de cirujanos y especialistas que recorrerán 296 hospitales para realizar los procedimientos que requiere la población.

Cada equipo se conformará por cirujanos, anestesiólogos y soporte avanzado, así como personal de enfermería quirúrgica. La meta es realizar 16 mil 240 procedimientos al 31 de marzo del próximo año.

También se instalarán 212 equipos de alta tecnología, para lo que se invirtieron cinco mil 732 mdp, a lo que se suma otra inyección de cuatro mil 658 mdp para más de 14 mil equipos médicos de uso diario.

Se prevé la inauguración de siete unidades nuevas en los estados de Tabasco, Nayarit, Quintana Roo, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, además del inicio de obras para cinco nuevos hospitales y la sustitución de otros 23 que se encontraban en condiciones de abandono o desatención.

Otros tres mil 470 mdp se destinarán al mantenimiento en 244 unidades y se revisará la planeación de servicios hospitalarios, para revisar qué les hace falta y adquirir lo que sea necesario por medio de subastas inversas que permitan encontrar los mejores precios de adquisición.

Dentro de las Rutas de la Salud se espera distribuir cien millones de piezas de medicamentos y se digitalizará la cadena de suministro para monitorear en tiempo real la disponibilidad de los fármacos.

Para disminuir la mortalidad materna e infantil se habilitará el programa Nacer con Bienestar 249 hospitales rurales; además se buscará garantizar la calidad y trato digno, que se acompañará de políticas para evitar que los pacientes desembolsen sus recursos para cubrir algún gasto.

Asimismo, habrá expedientes electrónicos inteligentes en todas sus unidades y se buscará que cada centro de salud cuente con laboratorio.

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LMCT