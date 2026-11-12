México reúne a representantes de 20 países para combatir el secuestro y la extorsión

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconoció que la extorsión continúa como un desafío para las autoridades mexicanas, pese a la reducción que registra el secuestro desde el inicio de la administración federal, por lo que llamó a fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de inteligencia para combatir a las organizaciones criminales que operan en distintos países.

El subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial, Antonio de Jesús Lozada González, expuso este panorama durante la inauguración del XV Congreso Internacional Policial contra el Secuestro y la Extorsión, que reúne en la Ciudad de México a representantes de 20 naciones y titulares de las unidades especializadas de las fiscalías mexicanas.

Durante su intervención, en representación del secretario Omar García Harfuch, el funcionario sostuvo que el combate a las redes de extorsionadores requiere la participación de instituciones de seguridad, sectores productivos y organismos internacionales, ante las dificultades que enfrentan las autoridades para investigar estas conductas delictivas.

La dependencia federal también advirtió sobre los nuevos riesgos que representa la inteligencia artificial para las investigaciones criminales. Pablo Alejandro Jasso Barrera, titular de la Unidad de Antisecuestro y Antiextorsión, señaló que el desarrollo de estas tecnologías obliga a actualizar los métodos policiales y ampliar las capacidades de análisis para identificar nuevas modalidades delictivas.

La Estrategia Nacional contra la Extorsión fortalece la coordinación entre autoridades federales y estatales para combatir este delito, proteger a las familias y debilitar las estructuras de los grupos delictivos. pic.twitter.com/4g8Xk943UI — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 12, 2026

Ante representantes de corporaciones extranjeras, Jasso Barrera planteó la necesidad de reforzar los mecanismos de intercambio de información entre países para identificar y combatir estructuras criminales cuyas actividades trascienden las fronteras nacionales.

Otro de los temas que abordaron las autoridades durante la inauguración fue la muerte de dos agentes federales en Veracruz, quienes sufrieron una agresión por parte de integrantes de un grupo criminal cuando participaban en una investigación para localizar a dos personas privadas de la libertad.

Lozada González reconoció la labor de los elementos de la SSPC y confirmó que el ataque también dejó a una agente lesionada. De acuerdo con el funcionario, la intervención conjunta de las instituciones del Gabinete de Seguridad permitió controlar la situación y evitar más víctimas entre el personal operativo.

Posteriormente, las corporaciones consiguieron liberar con vida a las dos personas que motivaron el despliegue de búsqueda, aunque el comunicado federal no precisó la fecha ni el municipio donde ocurrieron los hechos.

En materia de cooperación internacional, la SSPC informó que el encuentro cuenta con delegaciones de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Israel, Italia, Paraguay, Perú, Suiza, Trinidad y Tobago, así como Venezuela.

Bajo el tema “Evolución criminológica del secuestro y la extorsión”, el congreso comenzó el 11 de noviembre y concluirá el día 13, con actividades destinadas a compartir experiencias operativas, técnicas de investigación y mecanismos de prevención contra organizaciones delictivas.

La reunión, que organiza la dependencia federal en coordinación con la Comunidad Internacional Policial contra el Secuestro y la Extorsión (CIPSE), también incorpora a representantes de instituciones nacionales, organismos internacionales y empresas privadas.

A lo largo de las tres jornadas, los participantes examinan estrategias policiales y experiencias de investigación con el propósito de fortalecer la especialización de las unidades antisecuestro y antiextorsión, así como ampliar la colaboración entre autoridades de diferentes países.

Con este encuentro, la SSPC busca establecer mecanismos de coordinación que permitan mejorar el intercambio de conocimientos e información para enfrentar las actividades de las redes criminales transnacionales.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL