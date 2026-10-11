Infiltrados de otros estados revientan manifestación en Guadalajara y agreden a policías con piedras y martillos

Enfrentamiento durante manifestación por suministro de agua limpia en Guadalajara, Jalisco, el 11 de octubre de 2026.

La protesta realizada este sábado en Guadalajara para exigir el suministro de agua limpia transcurría de manera pacífica frente a Casa Jalisco, hasta que la llegada de integrantes del llamado “bloque negro” y personas provenientes del Estado de México y Veracruz derivó en enfrentamientos con policías.

De acuerdo con reportes preliminares, los inconformes adoptaron conductas hostiles y agredieron a los elementos de la Policía de Jalisco que resguardaban el recinto.

Durante los disturbios, algunos manifestantes utilizaron martillos para romper adoquines y piedras en un terreno aledaño a un asilo ubicado junto a Casa Jalisco. Después, lanzaron estos objetos contra los uniformados.

Las autoridades y diversos sectores ciudadanos han condenado estos actos que desvirtúan una demanda legítima de la población. que exige una solución al problema del suministro de agua limpia. El reclamo ciudadano quedó marcado por las agresiones y los enfrentamientos registrados en las inmediaciones del recinto.

cehr