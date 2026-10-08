Pablo Lemus pide al Congreso aprobar proyecto hídrico de 18 mmdp para Guadalajara

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó al Congreso del Estado aprobar una iniciativa que permitirá invertir 18 mil millones de pesos en obras para mejorar la calidad del agua que llega a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) desde el Lago de Chapala.

Pablo Lemus explicó en un video compartido en redes sociales que el proyecto contempla la construcción de un acueducto sustituto y otras intervenciones en la infraestructura hídrica, mediante un modelo financiero denominado Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO).

De acuerdo con Pablo Lemus, este esquema es utilizado por la Federación para desarrollar proyectos multianuales y permitirá ejecutar las obras con recursos estatales.

“No implica deuda, tampoco se privatiza el servicio ni es una concesión. El Estado mantienen la rectoría en todo momento sobre el servicio de agua potable”, aseguró el Gobernador. Pablo Lemus.

Reiteró que el Estado mantendrá el control del servicio de agua potable y que los usuarios no enfrentarán incrementos en las tarifas.

Los pagos por la construcción y operación de las obras estarán a cargo del Gobierno de Jalisco, a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

El Gobernador Pablo Lemus pidió a las y los legisladores locales analizar la iniciativa y considerar la necesidad de modernizar el sistema de abastecimiento de agua de Guadalajara.

“Hago un llamado a las y los legisladores locales para que analicen con mucha responsabilidad la iniciativa que estamos presentando en beneficio de la ciudadanía”, expresó.

Pablo Lemus destacó que las obras permitirán mejorar el tratamiento y la conducción del agua proveniente del lago de Chapala, sistema que actualmente aporta el 65% del suministro de la metrópoli, según las cifras que presentó.

La inversión de 18 mil millones de pesos dependerá de la aprobación de la propuesta legislativa.

Además del proyecto estatal, Lemus señaló que se requieren 8 mil 500 millones de pesos de la Federación para concluir obras relacionadas con el sistema de la presa El Zapotillo.

Explicó que actualmente esta infraestructura opera al 45% de su capacidad y que las intervenciones pendientes permitirían incorporar hasta 2.5 metros cúbicos adicionales de agua por segundo al abastecimiento de Guadalajara.

Entre las obras mencionó la electrificación para el bombeo, un segundo acueducto desde la presa Calderón hasta la Planta Potabilizadora No. 3, en San Gaspar, así como la ampliación y modernización de esa instalación.

El mandatario Pablo Lemus reconoció la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para apoyar a Jalisco en los proyectos hídricos acordados entre ambos gobiernos.

“Le reconozco a la presidenta Sheinbaum el cumplimiento de su palabra”, manifestó Pablo Lemus.

Durante el anuncio, Pablo Lemus también informó que el Siapa dejó de utilizar el sistema antiguo de Chapala, que conduce agua hacia la presa Las Pintas, para mejorar la calidad del líquido que recibe la Planta Potabilizadora No. 1 de Miravalle.

Sin embargo, esta medida representa una reducción del 30% en el volumen de agua disponible para la ciudad.

Por ello, a partir del lunes 12 de octubre comenzará un esquema de rotación del suministro, que podría ocasionar cortes durante dos o tres días por semana.

El Gobernador Pablo Lemus indicó que se informará a la población sobre la distribución del servicio y pidió hacer un uso racional del agua mientras avanzan las obras.

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