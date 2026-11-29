El Nevado de Toluca permanece cerrado y bajo vigilancia por parte de la policía de Alta Montaña y Agreste, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo por la población.
La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que el camino hacia el Nevado de Toluca permanecerá cerrado debido a la primera tormenta invernal que se registró en el país.
“Por seguridad de las y los visitantes, el acceso al 𝗡𝗲𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗧𝗼𝗹𝘂𝗰𝗮 permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, debido a las condiciones climatológicas que prevalecen en la zona” compartieron en redes sociales.
La obra 2501 Migrantes encuentra su hogar definitivo en Oaxaca
Esta decisión fue tomada con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas, pues debido a los condiciones climáticas extremas se registra la presencia de aguanieve en:
- Cerro de Jocotitlán
- La Marquesa
- Volcán Iztaccíhuatl
- Volcán Popocatépetl
Hasta el momento la presencia de la policía de Alta Montaña y Agreste continúa activa en las inmediaciones del Paso de Cortés, en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.
Además del acceso al Nevado de Toluca, tamién el acceso a los parajes La Joya y Joyita permanecen cerrados actualmente, por lo que se recomienda a la población seguir las indicaciones de las autoridades.
Debido a las condiciones climáticas se exhortó a la población a no acudir hasta que el clima mejore, pues el camino en las inmediaciones en las regiones anteriormente mencionades no son óptimas.
Por tanto, hasta el momento no se conoce la fecha exacta en el que el Nevado de Toluca y los diversos parques naturales del Estado de México volverán a estar abiertos para el público en general.
Policía de Alta Montaña y Agreste auxilia a personas
La policía de Alta Montaña y Agreste continúa atendiendo las situaciones que se presentan por las condiciones de los caminos derivadas al clima y la presencia de nieve.
Informaro que en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, brindaron atención a una camioneta varada en el paraje “La Joya” por la acumulación de nieve y las condiciones del camino.
Asimismo, brindaon atención a un vehículo que quedó atascado en el kilómetro 23 de la carretera federal Amecameca-Tlamacas, en el camino del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl debido al estado de la superficie.
Además, se encuentran realizando recorridos de seguridad y vigilancia “para exhortar a visitantes a retirarse de las zonas restringidas y evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad”.
También te puede interesar:
- Así se ve el Xocotépetl cubierto de nieve tras la llegada de la primera tormenta invernal | VIDEO
- Tormentas en EU persisten: casi 450 mil sin electricidad
- ¡Saca la cobija de tigre! Los mejores memes del frío extremo que congela a México
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.