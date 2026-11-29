El Nevado de Toluca permanece cerrado y bajo vigilancia por parte de la policía de Alta Montaña y Agreste, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo por la población.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que el camino hacia el Nevado de Toluca permanecerá cerrado debido a la primera tormenta invernal que se registró en el país.

“Por seguridad de las y los visitantes, el acceso al 𝗡𝗲𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗧𝗼𝗹𝘂𝗰𝗮 permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, debido a las condiciones climatológicas que prevalecen en la zona” compartieron en redes sociales.

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Por seguridad de las y los visitantes, el acceso al 𝗡𝗲𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗧𝗼𝗹𝘂𝗰𝗮 permanecerá cerrado ❌ hasta nuevo aviso, debido a las condiciones climatológicas que prevalecen en la zona 🌧️.



La Policía de Alta Montaña y Agreste mantienen… pic.twitter.com/yqI4ymHKjz — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) November 28, 2026

Esta decisión fue tomada con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas, pues debido a los condiciones climáticas extremas se registra la presencia de aguanieve en:

Cerro de Jocotitlán

La Marquesa

Volcán Iztaccíhuatl

Volcán Popocatépetl

Hasta el momento la presencia de la policía de Alta Montaña y Agreste continúa activa en las inmediaciones del Paso de Cortés, en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

Además del acceso al Nevado de Toluca, tamién el acceso a los parajes La Joya y Joyita permanecen cerrados actualmente, por lo que se recomienda a la población seguir las indicaciones de las autoridades.

Debido a las condiciones climáticas se exhortó a la población a no acudir hasta que el clima mejore, pues el camino en las inmediaciones en las regiones anteriormente mencionades no son óptimas.

Por tanto, hasta el momento no se conoce la fecha exacta en el que el Nevado de Toluca y los diversos parques naturales del Estado de México volverán a estar abiertos para el público en general.

❄️🗻 || La policía de Alta Montaña y Agreste continúa con recorridos de vigilancia y prevención en el Nevado de Toluca, con el compromiso de prevenir cualquier situación que pueda poner en riesgo a la población.



Recuerda que este espacio natural está cerrado ❌ por lo que te… pic.twitter.com/vooQztTxdV — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) November 28, 2026

Policía de Alta Montaña y Agreste auxilia a personas

La policía de Alta Montaña y Agreste continúa atendiendo las situaciones que se presentan por las condiciones de los caminos derivadas al clima y la presencia de nieve.

Informaro que en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, brindaron atención a una camioneta varada en el paraje “La Joya” por la acumulación de nieve y las condiciones del camino.

👮🏻‍♂️❄️ || La caída de nieve en las inmediaciones de Paso de Cortés, en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, mantiene en alerta preventiva a nuestros policías de #AltaMontaña y #Agreste, quienes realizan recorridos de seguridad y vigilancia.



🚧 Debido a las condiciones… pic.twitter.com/jSZtdjxsOa — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) November 29, 2026

Asimismo, brindaon atención a un vehículo que quedó atascado en el kilómetro 23 de la carretera federal Amecameca-Tlamacas, en el camino del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl debido al estado de la superficie.

Además, se encuentran realizando recorridos de seguridad y vigilancia “para exhortar a visitantes a retirarse de las zonas restringidas y evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad”.

👮🏻👮🏻‍♂️❄️ || En coordinación con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Policía de Alta Montaña y Agreste de la #SSEdoMex realizan recorridos de seguridad y vigilancia en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, para exhortar a visitantes a retirarse… pic.twitter.com/3zsU6LOrND — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) November 28, 2026

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