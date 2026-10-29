Festival de las Almas 2026: ¿Qué artistas integran la cartelera?

El Festival de las Almas se realiza en Jalisco con el motivo del Día de Muertos, por lo que este cuenta con paisaje, gastronomía, música y memoria de cada uno de los lugares que serán sede este 2026.
El Día de Muertos es una festividad importante en México, por lo que en Jalisco el Festival de las Almas tiene la finalidad de recordar a las ánimas de los seres queridos y honrar su memoria durante varios días.
Este 2026 el Festival de las Almas tendrá lugar del 24 de octubre al 15 de noviembre, y durante estos días se contará con desfiles, música, altares, festivales gastronómicos y hasta catrinas de grandes tamaños.
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Cartelera del Festival de las Almas 2026
La cartelera del Festival de las Almas 2026 cuenta con una gran variedad de artistas que se presentará en el foro Velaria de Valle de Bravo con entrada libre desde el 30 de octubre hasta el 7 de noviembre:
- Viernes 30 de octubre Ximena Sariñana
- Sábado 31 de octubre Lagos
- Domingo 1 de noviembre Majo Aguilar
- Lunes 2 de noviembre Edgar Ocerasky
- Martes 3 de noviembre La Orquesta Caneña
- Miércoles 4 de noviembre Enjambre
- Jueves 5 de noviembre Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) junto a Metamorféame
- Viernes 6 de noviembre La Sonora Dinamita
- Sábado 7 de noviembre Alejandra Guzmán
Además, dentro de las sedes del Festival de las Almas 2026 se contará con distintas actividades cada día, y estas se encuentran en:
- Cocula
- Chapala
- Guadalajara
- Mazamitla
- Puerto Vallarta
- Tlajomulco
- Tequila
- Lagos de Moreno
- San Pedro Tlaquepaque
- Sayula
- Zapopan
- Zapotlejo
Este año el cartel que se realizó para esta celebración es obra de Claudio Limón, quien logró plasmar el atar de muertos como “un portal, un umbral que durante unos días se abre para conectarnos con nuestros seres queridos que ya no están físicamente en este mundo”, de acuerdo con la página del festival.
En este se encuentran diversos elementos como velas, agave, pan de muerto, tequila, flores de cempasúchil, corazones calavera, un charro, una escaramuza, y el altar, todos típicos del Día de Muertos.
“La ilustración es un portal hacia nuestras raíces y hacia el interior de nuestros corazones jaliscienses, donde aquellos que amamos nunca desaparecen y siempre están invitados a volver a casa” señala el portal.
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