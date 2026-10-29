Michoacán, donde la memoria florece y el arte con el barro cobra vida

En Michoacán, la memoria tiene forma de catrina, aroma de cempasúchil y destellos de vidrio soplado. Es una herencia que se transmite de abuelos a nietos, que encuentra en el barro una manera de representar a la muerte sin temor y que convierte los oficios artesanales en guardianes de una de las celebraciones más entrañables de México. Durante la temporada de Día de Muertos, el estado invita a descubrir la belleza de sus tradiciones desde el lugar donde nacen: las manos artesanales de quienes mantienen vivo su patrimonio cultural.

LAS catrinas de barro son un arte inigualable. ı Foto: Carlos Aguillón|La Razón

El recorrido comienza en las comunidades que rodean el lago de Pátzcuaro, donde la vida cotidiana conserva una relación profunda con las ánimas y los rituales de noviembre. Tzintzuntzan, Tzurumútaro, Ihuatzio, Santa Fe de la Laguna, Oponguio, Tócuaro, Capula y Arócutin abren sus puertas a quienes desean conocer los secretos de sus talleres, aprender técnicas ancestrales y comprender que detrás de cada ofrenda existe una historia colectiva.

El Dato: LAS CUOTAS de recuperación se destinan íntegramente a las personas talleristas, en reconocimiento a su labor y a la preservación del patrimonio cultural.

La tercera edición de la Semana de Celebración de la Noche de Muertos contempla 17 talleres artesanales y de cocina tradicional, del 23 al 31 de octubre. La propuesta acerca a los visitantes a saberes que sobreviven gracias a la perseverancia de las familias creadoras, desde el bordado en punto de cruz y la elaboración de máscaras de madera hasta la preparación de pan, la alfarería y la construcción de arcos ceremoniales adornados con flores.

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Capula, alma de las catrinas. Entre los destinos imprescindibles está Capula, tenencia de Morelia que ha convertido a las catrinas de barro en una de sus expresiones más reconocidas. Sus figuras, de rostros delicados, vestidos ornamentados y detalles minuciosos nacen de un trabajo que exige paciencia, imaginación y dominio de la alfarería. Cada pieza adquiere personalidad propia: algunas evocan personajes cotidianos; otras, escenas de la vida comunitaria o imágenes que dialogan con la muerte desde el humor y la elegancia.

Pieza de barro creadas prehispánicamente. ı Foto: Carlos Aguillón|La Razón

El oficio ha trascendido el ámbito local y ha llevado estas creaciones a coleccionistas y espacios artísticos más allá de sus fronteras. La Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina, la cual permanece hasta el 3 de noviembre, reúne a cientos de artesanos y artesanas, permitiendo adquirir sus obras.

700 Actividades tendrá el estado en la temporada

Flores con alma. En esta geografía de colores, el cempasúchil ocupa un lugar esencial. Su amarillo intenso guía simbólicamente el regreso de quienes ya partieron, pero también inspira nuevas expresiones del arte popular. En Tzintzuntzan, la hoja de maíz se transforma en flores artesanales mediante cortes, amarres y delicados movimientos que convierten un material humilde en piezas decorativas capaces de acompañar altares y ofrendas.

La experiencia se extiende a la elaboración de arcos tradicionales, donde las flores naturales y otros elementos ornamentales adquieren un sentido ritual.

ARTESANA elabora flores con hojas de maíz. ı Foto: Carlos Aguillón|La Razón

Tlalpujahua. La ruta artesanal encuentra otro capítulo en este Pueblo Mágico reconocido por sus esferas navideñas de vidrio soplado. Aunque su brillo pertenece a otra temporada, su esencia dialoga con la misma filosofía: transformar la materia mediante el ingenio y la destreza de las manos. Más de 650 talleres participan en esta tradición, que convierte el vidrio en piezas de colores, formas y reflejos irrepetibles.

El Tip: PARA INFORMACIÓN de talleres impartidos, así como costos y disponibilidad, pueden consutar: visitmichoacan.com.mx.

El proceso, transmitido entre generaciones, exige precisión para soplar, moldear, decorar y dar acabado a cada esfera. En ellas también se reconoce el valor de una comunidad que ha construido su identidad alrededor del trabajo artesanal.

LOS HErMOSOS paisajes de Michoacán. ı Foto: Carlos Aguillón|La Razón

Así, entre el barro de Capula, las flores de Tzintzuntzan y los destellos de cristal en Tlalpujahua, Michoacán revela que sus tradiciones no permanecen inmóviles: se renuevan cada vez que alguien aprende un oficio, conserva una técnica o decide llevarse una pieza hecha a mano. La Noche de Muertos se convierte entonces en una invitación a mirar más allá de los altares y las velaciones, para descubrir a las personas que mantienen encendida la memoria de un pueblo a través de sus tradiciones y artesanías .

Actividades imperdibles

No puedes irte sin visitar La Feria de la Esfera en Tlalpujahua, que estará instalada hasta el 18 de diciembre. Quedarás maravillado con las creaciones y precios que ofrecen.

Como recomendación, lleva suficiente dinero en efectivo para tus compras, ya que muchos artesanos no reciben otras formas de pago.

El taller de flores creadas con hojas de maíz en Tzintzuntzan, es una actividad impartida por artesanas locales.