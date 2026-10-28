Tissot en México presenta sus nuevos lanzamientos y ediciones especiales

La temporada decembrina ya está muy cerca y los relojes se convierten en una opción para regalar piezas que combinan estilo, funcionalidad y el valor del tiempo compartido. Bajo este concepto, la prestigiosa marca Tissot inició las celebraciones de fin de año con su evento The Gift of Time.

En el encuentro se dieron a conocer las colecciones, lanzamientos 2026 y ediciones limitadas que llegan a México con el sello de lujo de la relojería suiza de alta calidad.

Jessica Pérez Escudero, directora de la marca en México, señaló que uno de los principales retos en el país es transmitir a los consumidores la dimensión global de la firma suiza, que, de acuerdo con la propia marca, representa uno de cada cuatro relojes suizos fabricados.

Algunas de las colecciones más destacadas para los mexicanos son las deportivas con los modelos Super Sport, T-Race y Seastar; la clásica con los modelos Le Locle, Ballade y Bellissima y la contemporánea con sus piezas PRX, Gentleman, SRV y The Seer.

Entre los lanzamientos de la firma más destacados de 2026 se encuentran los modelos T-Race MotoGP, con ediciones limitadas que incluyen un estuche inspirado en un casco de motociclismo, y la alianza con Pinarello, firma italiana especializada en bicicletas de alta gama.

A ellos se suma una edición limitada del Tour de France, con detalles que evocan la emblemática competencia ciclista, además, Tissot regresa como patrocinador de L’Étape México, que celebra su décimo aniversario.

En su colección femenina, la marca apuesta por un reloj automático con indicador de fase lunar, diamantes y una carátula de aventurina, cuya campaña se presentó el día del eclipse. La propuesta también contempla una mayor presencia de diseños para mujeres y modelos unisex, con opciones que combinan precisión relojera y versatilidad.

El Tissot PRX Skeleton edición especial de Damian Lillard

Fundada en 1853, Tissot ha construido una trayectoria en la industria relojera a partir de la precisión, la calidad y el diseño, sin dejar de explorar nuevas formas de conectar con las tendencias y las distintas generaciones de consumidores. Como parte de esta apuesta por la innovación y las colaboraciones con figuras destacadas del deporte, la firma presenta el PRX Skeleton, una edición especial diseñada por Damian Lillard, reconocido jugador de la NBA, cuya personalidad dentro y fuera de la cancha se refleja en los detalles de esta pieza.

Más allá de su atractivo estético, el reloj destaca por los elementos que remiten al estilo del basquetbolista, entre ellos los detalles en tonos burdeos, que aportan carácter y distinción al diseño.

Su carátula esqueletizada permite apreciar el corazón mecánico de la pieza y observar parte de su funcionamiento interno, convirtiendo el movimiento en uno de los protagonistas de su apariencia. Se trata de un mecanismo de cuerda manual que ofrece una reserva de marcha de hasta 52 horas, una característica que combina la tradición de la relojería con una propuesta contemporánea.

Al tratarse de una edición limitada, el modelo contará con un número reducido de ejemplares, lo que refuerza su atractivo para los coleccionistas que buscan piezas con una identidad propia.

Finalmente, Tissot defiende su propuesta con el sello Swiss Made, cristal de zafiro, acero y mecanismos automáticos a precios de entrada al lujo, y prepara una nueva tecnología para 2027.