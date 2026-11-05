Yucatán es un estado locomotor: SE

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que “Yucatán es un estado locomotor que ayuda a que todo el país crezca”, al participar en la conferencia semanal del gobernador de la entidad, Joaquín Díaz Mena.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la economía de Yucatán creció 4.3 por ciento anual en el segundo trimestre de 2026, una de las tasas más altas del país: el doble que la de EU y tres veces la de la Unión Europea.

“Eso te habla de ampliación de inversión pública y privada, te habla de confianza, de expansión de la economía, o sea, empleo. En pocas palabras, riqueza para el estado de Yucatán. Lo primero, felicitarte Huacho, porque esto habla de una conducción correcta, acertada, atinada del estado”, aseveró Ebard.

TE RECOMENDAMOS: Tras administración Taddei INE presenta denuncia en la FGR por irregularidades financieras tras caso Taddei

El Dato: El gobierno de Yucatán ha centrado su estrategia de desarrollo en el plan Renacimiento Maya; busca modernizar la infraestructura del estado y detonar su economía.

El mandatario señaló que, de la mano de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Yucatán tiene en marcha las obras que su economía necesitaba desde hace décadas, entre ellas: la ampliación y modernización del puerto de altura de Progreso, con 12 mil 225 millones de pesos; el Tren Maya de carga, con 25 mil millones; el gasoducto que garantiza el abasto de gas natural; las nuevas plantas que generarán más del doble de la energía que hoy produce el estado; y los Polos de Desarrollo Económico.

Díaz Mena agregó que la entidad cuenta con una cartera de 88 proyectos de inversión privada por más de 151 mil millones de pesos, que generarán aproximadamente 79 mil empleos directos e indirectos en manufactura, energía, logística, agroindustria, tecnología y turismo.

“El desarrollo económico tiene sentido si mejora la vida de la gente. Cada inversión que llega a Yucatán tiene que significar más empleo, mejores salarios y oportunidades en todo el estado”, dijo.