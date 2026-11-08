Yucatán llega al Presupuesto 2027 con finanzas sanas y una reducción de 122 mdp en su deuda

Yucatán cerró el tercer trimestre de 2026 con un balance presupuestario positivo de 2 mil 780.9 millones de pesos y con una deuda pública de largo plazo de 9 mil 225.5 millones, 122 millones menos (1.3%) que al cierre de 2025. Con esas cuentas, el Gobernador Joaquín Díaz Mena presentó ante el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto las bases del Presupuesto 2027.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena explicó que la convicción de su administración es gastar mejor antes que gastar más: destinar los recursos donde generen mayores beneficios, evitar duplicidades y fortalecer la coordinación entre dependencias, para que el presupuesto siga siendo una herramienta para cumplir los compromisos con las y los yucatecos y consolidar el Renacimiento Maya.

“Que tengan la certeza de que seguiremos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que los recursos públicos se administren con honestidad, transparencia y responsabilidad, para que el Presupuesto 2027 responda a las prioridades de nuestro Plan Estatal de Desarrollo y contribuya a consolidar el Renacimiento Maya”, dijo Joaquín Díaz Mena en la tercera sesión ordinaria del Consejo.

Finanzas de Yucatán al tercer trimestre de 2026

Balance presupuestario positivo: 2 mil 780.9 millones de pesos.

Deuda pública de largo plazo: 9 mil 225.5 millones de pesos.

Reducción de la deuda: 122 millones de pesos, 1.3% menos que al cierre de 2025.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena pidió que el Consejo siga siendo un espacio de participación y diálogo entre el Gobierno y los sectores de la sociedad para identificar mejoras y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, e instruyó reforzar la coordinación entre planeación, programación, presupuesto y evaluación, porque evaluar permite reconocer lo que funciona y corregir lo que no.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, Esteban Roche Rivero, felicitó al Gobernador y a su gabinete por el manejo de las finanzas públicas y por los resultados de la renegociación de la deuda.

Por su parte, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Grupo Yucatán, Isaías Marrufo Góngora, reconoció el ejercicio presupuestal y celebró que Yucatán sea un estado cada vez más competitivo. El vicepresidente de la Coparmex, Amenofis Acosta Ríos, destacó el trabajo en materia de financiamiento en el estado.

Asistieron el secretario de Administración y Finanzas y secretario ejecutivo del Consejo, Juan Sánchez Álvarez; el secretario técnico de Planeación y Evaluación y secretario técnico del Consejo, Luis Antonio Hevia Jiménez; el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés; el consejero jurídico, Gaspar Alemañy Ortiz; el secretario Anticorrupción y Buen Gobierno, Óscar Adán Valencia Domínguez; el director general de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, Mario Can Marín; el vicepresidente de Servicios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Manuel Alejandro Vallado Arjona; el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, Alejandro José Ontiveros Gómez; la directora general de Finanzas y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán, Elsy del Carmen Mezo Palma; el director del Instituto Tecnológico de Mérida, Heriberto Herrera Colocía; y los representantes de la sociedad civil Raúl Vela Sosa y Francisco José Gasque Castilla.

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