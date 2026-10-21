Avanza en comisiones del Senado el paquete de ingresos 2027

Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron las reformas a la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027, como parte del paquete económico del próximo año, que será analizado por el pleno la próxima semana.

Los tres dictámenes fueron avalados con 18 votos a favor y 11 en contra, tras una discusión que se prolongó poco más de dos horas y media.

Durante el debate, senadores de oposición cuestionaron el endeudamiento público, los límites a las deducciones fiscales de empresas y los incrementos en cuotas por servicios, mientras Morena y el Partido Verde defendieron las medidas como parte de una estrategia para fortalecer la recaudación.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, criticó que el paquete no contemple una reforma fiscal progresiva y mantenga la carga tributaria sobre los trabajadores. También cuestionó los aumentos a derechos de servicios médicos y sanitarios, al advertir que podrían trasladarse al costo de tratamientos y atención hospitalaria.

“No estamos en contra de recaudar más ingresos, estamos en contra de hacerlo a costa de quienes más trabajan en México”, afirmó.

🔴 Sesión de la Cámara de Senadores, del 21 de octubre de 2026. https://t.co/a08kJeXG7p — Senado de México (@senadomexicano) October 21, 2026

La priista Cristina Ruiz sostuvo que las modificaciones al ISR podrían afectar a empresas que operan legalmente, al limitar las deducciones y pérdidas fiscales. También cuestionó el endeudamiento y los resultados de la política de austeridad: “Morena confunda recaudar con producir y endeudarse con gobernar”, señaló.

Por el PAN, Ricardo Anaya centró sus críticas en la deuda pública y acusó al gobierno de subestimar el endeudamiento. Afirmó que el costo financiero previsto para 2027, cercano a 1.6 billones de pesos, absorberá recursos que podrían destinarse a infraestructura y programas sociales.

También advirtió sobre los riesgos de que la deuda siga aumentando.

En contraste, el senador del Partido Verde Carlos Humberto Suárez respaldó el paquete al considerar que busca fortalecer los ingresos tributarios sin elevar las tasas generales de los impuestos.

Defendió los controles a las deducciones fiscales y la actualización de derechos, al sostener que quienes reciben beneficios por servicios públicos deben contribuir conforme a lo que reciben.

Al presentar los dictámenes, el morenista Manuel Huerta afirmó que la reforma al ISR no crea nuevos impuestos ni aumenta las tasas existentes. Entre los cambios destacó la ampliación de los límites de ingresos para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza y la incorporación de controles para determinadas deducciones y pérdidas fiscales.

La Ley de Ingresos estima recursos por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos para 2027 y contempla un techo de endeudamiento interno neto de hasta 1.7 billones de pesos y uno externo de hasta 13 mil 500 millones de dólares para el gobierno federal.

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