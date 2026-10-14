Diputados aprueban en lo general Ley de Ingresos 2027; oposición cuestiona deuda

Sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, con 331 votos a favor y 118 en contra.

Morena y sus aliados defendieron las proyecciones de recaudación del Gobierno Federal, que estiman ingresos totales por 10.6 billones de pesos para el próximo año, mientras que la oposición cuestionó el endeudamiento previsto, el costo del servicio de la deuda y la distribución del gasto público.

Tras la aprobación en lo general, el Pleno continúa la discusión del dictamen en lo particular.

El diputado Daniel Murguía Lardizabal, de Morena, destacó que los criterios generales de política económica para 2027 proyectan un crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1.5 y 2.5 por ciento, una inflación de 3 por ciento y un tipo de cambio promedio de 17.9 pesos por dólar.

Asimismo, señaló que el precio promedio previsto para la mezcla mexicana de petróleo es de 61 dólares por barril.

El legislador explicó que la Ley de Ingresos establece los recursos que el gobierno de México estima obtener durante el año por concepto de impuestos, derechos, financiamientos e ingresos petroleros.

“Para este 2027 estimamos unos ingresos totales por 10.6 billones de pesos, cifra que representa un crecimiento de 1.1 por ciento en términos reales respecto al 2026”, afirmó.

Murguía Lardizabal agregó que los ingresos presupuestarios se estiman en 9.1 billones de pesos, lo que representa 435 mil millones de pesos adicionales y un crecimiento real de 1.7 por ciento respecto de lo aprobado para 2026.

En materia tributaria, indicó que la recaudación prevista asciende a 6.2 billones de pesos, frente a los 5.8 billones registrados en 2026.

El morenista sostuvo que el incremento permitirá fortalecer las finanzas públicas y consolidar un sistema fiscal más sólido, mediante una mayor recaudación y el combate a la evasión fiscal.

En contraste, el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del PAN, cuestionó que el paquete económico contemple nuevos financiamientos para cubrir las necesidades presupuestarias y sostuvo que la deuda representa un costo que termina por afectar a las familias mexicanas.

También criticó los recursos destinados al Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), al considerar que existen necesidades prioritarias sin atender.

Anaya Llamas cuestionó la recaudación prevista por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), particularmente en combustibles, y afirmó que para 2027 se proyectan ingresos por 538 mil 500 millones de pesos por ese concepto.

La diputada Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, criticó el financiamiento solicitado por el Gobierno Federal y la diferencia entre los recursos destinados al pago de intereses y los previstos para inversión física.

La legisladora señaló que se solicita autorización para contratar hasta 1.7 billones de pesos de deuda y 13 mil 500 millones de dólares.

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cehr